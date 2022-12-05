https://sputniknews.com.tr/20221205/silahli-soyguncu-para-alamayinca-market-calisanina-ates-etti-1064206535.html
Silahlı soyguncu para alamayınca market çalışanına ateş etti
Silahlı soyguncu para alamayınca market çalışanına ateş etti
Elinde tabanca ile girdiği bir markette önce kasadaki paraları isteyen soyguncu, market çalışanının geçirdiği şokla tepki vermemesi üzerine silahını peş peşe... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T15:29+0300
2022-12-05T15:29+0300
2022-12-05T15:51+0300
silahlı soygun
market
türkiye
polis
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir market şubesine akşam saatlerinde elinde tabanca, yüzü görünmeyecek şekilde poşu ile kapalı olan bir kişi içeri girerek o esnada kasada oturan market çalışanına ‘Paraları ver’ diye bağırdı. O şokla oturduğu yerden dahi kalkamayan ve herhangi bir tepki veremeyen market çalışanına doğru soyguncu tabancasını ateşledi. Tekrar tetiğe basan soyguncunun silahı tutukluk yapınca marketten hızla çıkarak koşar adım yaya şekilde olay yerinden uzaklaştı.Girdiği şoktan çıkan market çalışanı ise durumu polise bildirdi. Yaşanan tüm bu anlar ise markette ve sokakta bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Polis silahlı soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20221019/soyulan-market-sahibi-hirsizin-cesaretine-hayran-kaldi-komando-gibi-elektrik-tellerinden-sarkiyor-1062475736.html
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silahlı soygun, market, polis
silahlı soygun, market, polis
Silahlı soyguncu para alamayınca market çalışanına ateş etti
15:29 05.12.2022 (güncellendi: 15:51 05.12.2022) Abone ol
Elinde tabanca ile girdiği bir markette önce kasadaki paraları isteyen soyguncu, market çalışanının geçirdiği şokla tepki vermemesi üzerine silahını peş peşe ateşleyerek kaçtı, şans eseri kurşunların isabet etmediği market çalışanı canını zor kurtardı. Tüm bu yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir market şubesine akşam saatlerinde elinde tabanca, yüzü görünmeyecek şekilde poşu ile kapalı olan bir kişi içeri girerek o esnada kasada oturan market çalışanına ‘Paraları ver’ diye bağırdı. O şokla oturduğu yerden dahi kalkamayan ve herhangi bir tepki veremeyen market çalışanına doğru soyguncu tabancasını ateşledi. Tekrar tetiğe basan soyguncunun silahı tutukluk yapınca marketten hızla çıkarak koşar adım yaya şekilde olay yerinden uzaklaştı.
Girdiği şoktan çıkan market çalışanı ise durumu polise bildirdi. Yaşanan tüm bu anlar ise markette ve sokakta bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Polis silahlı soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.