https://sputniknews.com.tr/20221205/silahli-soyguncu-para-alamayinca-market-calisanina-ates-etti-1064206535.html

Silahlı soyguncu para alamayınca market çalışanına ateş etti

Silahlı soyguncu para alamayınca market çalışanına ateş etti

Elinde tabanca ile girdiği bir markette önce kasadaki paraları isteyen soyguncu, market çalışanının geçirdiği şokla tepki vermemesi üzerine silahını peş peşe... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T15:29+0300

2022-12-05T15:29+0300

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silahlı soygun

market

türkiye

polis

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir market şubesine akşam saatlerinde elinde tabanca, yüzü görünmeyecek şekilde poşu ile kapalı olan bir kişi içeri girerek o esnada kasada oturan market çalışanına ‘Paraları ver’ diye bağırdı. O şokla oturduğu yerden dahi kalkamayan ve herhangi bir tepki veremeyen market çalışanına doğru soyguncu tabancasını ateşledi. Tekrar tetiğe basan soyguncunun silahı tutukluk yapınca marketten hızla çıkarak koşar adım yaya şekilde olay yerinden uzaklaştı.Girdiği şoktan çıkan market çalışanı ise durumu polise bildirdi. Yaşanan tüm bu anlar ise markette ve sokakta bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Polis silahlı soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20221019/soyulan-market-sahibi-hirsizin-cesaretine-hayran-kaldi-komando-gibi-elektrik-tellerinden-sarkiyor-1062475736.html

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silahlı soygun, market, polis