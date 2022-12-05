https://sputniknews.com.tr/20221205/savunma-bakanligi-rusya-ordusu-donetsk-yonunde-basarili-taarruz-faaliyetleri-yurutuyor-1064173215.html
Savunma Bakanlığı: Rusya ordusu Donetsk yönünde başarılı taarruz faaliyetleri yürütüyor
Savunma Bakanlığı: Rusya ordusu Donetsk yönünde başarılı taarruz faaliyetleri yürütüyor
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus güçlerinin Donetsk yönünde başarılı taarruz faaliyetleri yürüttüğünü belirtti. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T14:34+0300
2022-12-05T14:34+0300
2022-12-05T14:34+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
askeri operasyon
igor konaşenkov
rusya savunma bakanlığı
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Donetsk yönündeki faaliyetlerde son 24 saat içinde 70'den fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğünü söyleyen Konaşenkov, 2 tank, 4 zırhlı muharebe aracı ile 4 arazi aracının imha edildiğini bildirdi.Güney Donetsk yönünde Ukraynalı güçlerin başarısız sonuçlanan bir karşı saldırı girişiminde bulunduğunu anlatan Konaşenkov, düşman birliklerinin başlangıç konumlarına geri püskürtüldüğünü, yaklaşık 30 askerin etkisiz hale getirildiğini söyledi.Konaşenkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Paraskovievka yerleşiminde AN/TPQ-36 tipi ABD yapımı 1 radar istasyonu, Ray-Aleksandrovka yerleşiminde S-300 hava savunma sistemine ait bir radar istasyonu, Zaporojye Bölgesi'nin Kamenskoye yerleşiminde 1 mühimmat deposu imha edildiğini, Novoluganskoye yerleşiminde ABD yapımı HIMARS sistemleriyle fırlatılan 2 havan mermisine önleme yapıldığını belirtti.Konaşenkov, DHC'nin Marinka yerleşiminde 2 helikopterin vurulduğunu, DHC ve Zaporojye Bölgesi'nin çeşitli yerleşimlerinde toplam 10 İHA düşürüldüğünü de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221204/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-artemovsk-yakinlarinda-taarruza-devam-ediyor-1064149373.html
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rusya, ukrayna, askeri operasyon, igor konaşenkov, rusya savunma bakanlığı
rusya, ukrayna, askeri operasyon, igor konaşenkov, rusya savunma bakanlığı
Savunma Bakanlığı: Rusya ordusu Donetsk yönünde başarılı taarruz faaliyetleri yürütüyor
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus güçlerinin Donetsk yönünde başarılı taarruz faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.
Donetsk yönündeki faaliyetlerde son 24 saat içinde 70'den fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğünü söyleyen Konaşenkov, 2 tank, 4 zırhlı muharebe aracı ile 4 arazi aracının imha edildiğini bildirdi.
Güney Donetsk yönünde Ukraynalı güçlerin başarısız sonuçlanan bir karşı saldırı girişiminde bulunduğunu anlatan Konaşenkov, düşman birliklerinin başlangıç konumlarına geri püskürtüldüğünü, yaklaşık 30 askerin etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Konaşenkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Paraskovievka yerleşiminde AN/TPQ-36 tipi ABD yapımı 1 radar istasyonu, Ray-Aleksandrovka yerleşiminde S-300 hava savunma sistemine ait bir radar istasyonu, Zaporojye Bölgesi'nin Kamenskoye yerleşiminde 1 mühimmat deposu imha edildiğini, Novoluganskoye yerleşiminde ABD yapımı HIMARS sistemleriyle fırlatılan 2 havan mermisine önleme yapıldığını belirtti.
Konaşenkov, DHC'nin Marinka yerleşiminde 2 helikopterin vurulduğunu, DHC ve Zaporojye Bölgesi'nin çeşitli yerleşimlerinde toplam 10 İHA düşürüldüğünü de sözlerine ekledi.