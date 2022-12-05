https://sputniknews.com.tr/20221205/sahte-neymar-dunya-kupasinda-insanlari-kandirdi-abibos-marka-giyiyor-1064210535.html

'Sahte Neymar' Dünya Kupası'nda insanları kandırdı: Gerçeği 'obibos' şortu ortaya çıkardı

'Sahte Neymar' Dünya Kupası'nda insanları kandırdı: Gerçeği 'obibos' şortu ortaya çıkardı

Brezilyalı futbolcu Neymar'a benzeyen bir taraftar, Katar'da bir AVM'ye giderek insanları kandırdı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T16:33+0300

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dünya

neymar

dünya kupası

2022 dünya kupası

katar

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda, Neymar'a benzerliğiyle tanınan bir taraftar, AVM'ye giderek insanları kandırdı. TikTok'ta paylaşılan videolarda, Neymar'a benzeyen adama taraftarlar büyük ilgi gösterdi.TikTok'ta 'ESPNFC' isimli bir hesap tarafından paylaşılan görüntüler, 2.3 milyondan fazla izlendi ve 140 binden fazla beğeni aldı. Çok sayıda taraftarın, Neymar'a benzeyen adamla fotoğraf çektirdiği ve imza aldığı görüldü.Giydiği eşofmanın 'obibos' marka olduğunun görülmesi üzerine ise adamın şakası ortaya çıktı.

katar

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neymar, dünya kupası, 2022 dünya kupası, katar