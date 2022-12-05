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'Sahte Neymar' Dünya Kupası'nda insanları kandırdı: Gerçeği 'obibos' şortu ortaya çıkardı
'Sahte Neymar' Dünya Kupası'nda insanları kandırdı: Gerçeği 'obibos' şortu ortaya çıkardı
Brezilyalı futbolcu Neymar'a benzeyen bir taraftar, Katar'da bir AVM'ye giderek insanları kandırdı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T16:33+0300
2022-12-05T16:42+0300
dünya
neymar
dünya kupası
2022 dünya kupası
katar
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda, Neymar'a benzerliğiyle tanınan bir taraftar, AVM'ye giderek insanları kandırdı. TikTok'ta paylaşılan videolarda, Neymar'a benzeyen adama taraftarlar büyük ilgi gösterdi.TikTok'ta 'ESPNFC' isimli bir hesap tarafından paylaşılan görüntüler, 2.3 milyondan fazla izlendi ve 140 binden fazla beğeni aldı. Çok sayıda taraftarın, Neymar'a benzeyen adamla fotoğraf çektirdiği ve imza aldığı görüldü.Giydiği eşofmanın 'obibos' marka olduğunun görülmesi üzerine ise adamın şakası ortaya çıktı.
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neymar, dünya kupası, 2022 dünya kupası, katar
neymar, dünya kupası, 2022 dünya kupası, katar

'Sahte Neymar' Dünya Kupası'nda insanları kandırdı: Gerçeği 'obibos' şortu ortaya çıkardı

16:33 05.12.2022 (güncellendi: 16:42 05.12.2022)
© AANeymar
Neymar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© AA
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Brezilyalı futbolcu Neymar'a benzeyen bir taraftar, Katar'da bir AVM'ye giderek insanları kandırdı.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda, Neymar'a benzerliğiyle tanınan bir taraftar, AVM'ye giderek insanları kandırdı.
TikTok'ta paylaşılan videolarda, Neymar'a benzeyen adama taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
TikTok'ta 'ESPNFC' isimli bir hesap tarafından paylaşılan görüntüler, 2.3 milyondan fazla izlendi ve 140 binden fazla beğeni aldı.
@espnfc Fake Neymar has everyone fooled 😅 (via TorresJanuary4/Twitter) #neymar #worldcup #qatar #brasil ♬ original sound - ESPN FC
Çok sayıda taraftarın, Neymar'a benzeyen adamla fotoğraf çektirdiği ve imza aldığı görüldü.
Giydiği eşofmanın 'obibos' marka olduğunun görülmesi üzerine ise adamın şakası ortaya çıktı.
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