Rusya: Ukrayna ordusu, Rus askeri havalimanlarına İHA’larla saldırı girişiminde bulundu
19:58 05.12.2022 (güncellendi: 20:24 05.12.2022)
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
© Sputnik
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus askeri havalimanlarına İHA’larla saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki ‘Dyagilevo’ ve ‘Engels’ havalimanlarına jet insansız hava araçları (İHA) ile saldırmaya çalıştığı, Rus savunma sistemlerinin İHA’ları engellediği belirtildi.
Açıklamada ayrıca Kiev rejiminin saldırısı sonucu havalimanlarında bulunan üç Rus askerinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralı olarak hastanelere kaldırıldığı ifade edildi.
“5 Aralık sabahı Kiev rejimi, Rus uzun menzilli uçakları devre dışı bırakmak amacıyla Ryazan bölgesindeki Dyagilevo ve Saratov bölgesindeki Engels askeri havalimanlarına Sovyet yapımı insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulundu” denilen açıklamada, düşük irtifada uçan İHA’ların Rus hava savunma sistemleri tarafından önlendiği, düşürülen İHA parçalarının havalimanlarına düşmesi ve infilak etmesi sonucu iki uçağın gövde kaplamasında önemsiz hasarlar oluştuğu kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Kiev rejiminin saldırısı sonucu havalimanlarında bulunan üç Rus askerinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralı olarak hastanelere kaldırıldığı ifade edildi.
“5 Aralık sabahı Kiev rejimi, Rus uzun menzilli uçakları devre dışı bırakmak amacıyla Ryazan bölgesindeki Dyagilevo ve Saratov bölgesindeki Engels askeri havalimanlarına Sovyet yapımı insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulundu” denilen açıklamada, düşük irtifada uçan İHA’ların Rus hava savunma sistemleri tarafından önlendiği, düşürülen İHA parçalarının havalimanlarına düşmesi ve infilak etmesi sonucu iki uçağın gövde kaplamasında önemsiz hasarlar oluştuğu kaydedildi.