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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221205/rusya-savunma-bakanligi-ozel-harekat-bolgesine-mektup-ve-koli-sevkiyatini-baslatti-1064218944.html
Rusya Savunma Bakanlığı, özel harekat bölgesine mektup ve koli sevkiyatını başlattı
Rusya Savunma Bakanlığı, özel harekat bölgesine mektup ve koli sevkiyatını başlattı
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesindeki askerlere mektup ve koli sevkiyatını başlattığını duyurdu. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T20:02+0300
2022-12-05T20:02+0300
ukrayna krizi
rusya
mektup
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, asker yakınlarının mektup ve kolileri gönderecekleri adresleri askerlerden öğrenebileceği ifade edildi.Bakanlık ayrıca askerlere, yakınlarına mektup gönderebilmeleri için zarf ve kırtasiye malzemelerini sağlama sözünü verdi.
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rusya, mektup
rusya, mektup

Rusya Savunma Bakanlığı, özel harekat bölgesine mektup ve koli sevkiyatını başlattı

20:02 05.12.2022
© Sputnik / Кирилл Брага / Multimedya arşivine gidinRusya'da kısmi seferberliğe katılan asker
Rusya'da kısmi seferberliğe katılan asker - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© Sputnik / Кирилл Брага
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesindeki askerlere mektup ve koli sevkiyatını başlattığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, asker yakınlarının mektup ve kolileri gönderecekleri adresleri askerlerden öğrenebileceği ifade edildi.
Bakanlık ayrıca askerlere, yakınlarına mektup gönderebilmeleri için zarf ve kırtasiye malzemelerini sağlama sözünü verdi.
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