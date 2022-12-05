https://sputniknews.com.tr/20221205/rusya-savunma-bakanligi-ozel-harekat-bolgesine-mektup-ve-koli-sevkiyatini-baslatti-1064218944.html

Rusya Savunma Bakanlığı, özel harekat bölgesine mektup ve koli sevkiyatını başlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, özel harekat bölgesine mektup ve koli sevkiyatını başlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesindeki askerlere mektup ve koli sevkiyatını başlattığını duyurdu. 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T20:02+0300

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ukrayna krizi

rusya

mektup

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, asker yakınlarının mektup ve kolileri gönderecekleri adresleri askerlerden öğrenebileceği ifade edildi.Bakanlık ayrıca askerlere, yakınlarına mektup gönderebilmeleri için zarf ve kırtasiye malzemelerini sağlama sözünü verdi.

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