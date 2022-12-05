https://sputniknews.com.tr/20221205/rusya-savunma-bakanligi-ozel-harekat-bolgesine-mektup-ve-koli-sevkiyatini-baslatti-1064218944.html
Rusya Savunma Bakanlığı, özel harekat bölgesine mektup ve koli sevkiyatını başlattı
Rusya Savunma Bakanlığı, özel harekat bölgesine mektup ve koli sevkiyatını başlattı
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesindeki askerlere mektup ve koli sevkiyatını başlattığını duyurdu. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T20:02+0300
2022-12-05T20:02+0300
2022-12-05T20:02+0300
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rusya
mektup
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, asker yakınlarının mektup ve kolileri gönderecekleri adresleri askerlerden öğrenebileceği ifade edildi.Bakanlık ayrıca askerlere, yakınlarına mektup gönderebilmeleri için zarf ve kırtasiye malzemelerini sağlama sözünü verdi.
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rusya, mektup
Rusya Savunma Bakanlığı, özel harekat bölgesine mektup ve koli sevkiyatını başlattı
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesindeki askerlere mektup ve koli sevkiyatını başlattığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, asker yakınlarının mektup ve kolileri gönderecekleri adresleri askerlerden öğrenebileceği ifade edildi.
Bakanlık ayrıca askerlere, yakınlarına mektup gönderebilmeleri için zarf ve kırtasiye malzemelerini sağlama sözünü verdi.