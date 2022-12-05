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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221205/rusya-disisleri-zaporojye-ngsnin-ucuncu-tarafa-devri-soz-konusu-dahi-olamaz-1064222730.html
Rusya Dışişleri: Zaporojye NGS’nin üçüncü tarafa devri söz konusu dahi olamaz
Rusya Dışişleri: Zaporojye NGS’nin üçüncü tarafa devri söz konusu dahi olamaz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) Rusya’nın kontrolünden çıkmasının ya da üçüncü bir tarafa... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T22:24+0300
2022-12-05T22:24+0300
ukrayna krizi
zaporojye
zaporizhzhya nükleer santrali
rusya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Zaporojye NGS’nin olası devrine ilişkin açıklamada bulundu.“Zaporojye NGS’nin Rus kontrolünden çıkması veya kontrolünün üçüncü bir tarafa devredilmesi söz konusu dahi olamaz” diyen Zaharova, “Santral Rus topraklarında yer alıyor ve tamamen Rusya tarafından kontrol ediliyor” vurgusunu yaptı.Sözcü, “Zaporojye NGS’nin fiziksel ve nükleer güvenliğini yalnızca bizim sağlayabileceğimiz gerçeğine göre hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda.Daha önce Rusya ve müttefikleri tarafından askeri anlamda kontrol altına alınan Zaporojye NGS'nin yönetimi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rusya'ya geçmişti. Santral, mart ayından bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı UAEA temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam etmişti.Ukrayna'da nükleer felaket tehdidi, Ukrayna ordusunun uzun süredir Zaporojye NGS'ye saldırılar düzenlenmesinden kaynaklanıyor.
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zaporojye, zaporizhzhya nükleer santrali, rusya
zaporojye, zaporizhzhya nükleer santrali, rusya

Rusya Dışişleri: Zaporojye NGS’nin üçüncü tarafa devri söz konusu dahi olamaz

22:24 05.12.2022
© Sputnik / РИА НовостиZaporojye NGS
Zaporojye NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© Sputnik / РИА Новости
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) Rusya’nın kontrolünden çıkmasının ya da üçüncü bir tarafa devredilmesinin söz konusu olamayacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Zaporojye NGS’nin olası devrine ilişkin açıklamada bulundu.
Zaporojye NGS’nin Rus kontrolünden çıkması veya kontrolünün üçüncü bir tarafa devredilmesi söz konusu dahi olamaz” diyen Zaharova, “Santral Rus topraklarında yer alıyor ve tamamen Rusya tarafından kontrol ediliyor” vurgusunu yaptı.
Sözcü, “Zaporojye NGS’nin fiziksel ve nükleer güvenliğini yalnızca bizim sağlayabileceğimiz gerçeğine göre hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda.
Daha önce Rusya ve müttefikleri tarafından askeri anlamda kontrol altına alınan Zaporojye NGS'nin yönetimi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rusya'ya geçmişti. Santral, mart ayından bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı UAEA temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam etmişti.
Ukrayna'da nükleer felaket tehdidi, Ukrayna ordusunun uzun süredir Zaporojye NGS'ye saldırılar düzenlenmesinden kaynaklanıyor.
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