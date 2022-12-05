https://sputniknews.com.tr/20221205/putin-lgbt-cinsiyet-degistirme-ve-pedofili-propagandasini-yasaklayan-yasa-paketini-onayladi-1064214538.html

Putin LGBT, cinsiyet değiştirme ve pedofili propagandasını yasaklayan yasa paketini onayladı

Putin LGBT, cinsiyet değiştirme ve pedofili propagandasını yasaklayan yasa paketini onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, LGBT, cinsiyet değiştirme ve pedofili propagandasını yasaklayan yasa paketini onayladı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T18:42+0300

2022-12-05T18:42+0300

2022-12-05T18:42+0300

dünya

vladimir putin

lgbti

cinsiyet değiştirme

pedofili

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Putin’in onayladığı yeni yasalar filmler, kitaplar, reklam filmleri, medya yayınları, görsel-işitsel servisler, bilgisayar oyunları ve pazarlama siteleri üzerinden geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin, pedofilinin ve cinsiyet değiştirmenin teşvik edilmesini veya gösterilmesini yasaklıyor.Bununla birlikte Rus sosyal paylaşım ağ kullanıcıları, kendi sayfalarında başkalarının yaptığı yorumlar LGBT propagandası içerse de bundan sorumlu tutulmayacak.Aynı zamanda Rusya İdari Suçlar Kanunu'nda hem yetişkinler hem de reşit olmayanlar için yeni yasaları ihlal etme sorumluluğunu genişleten değişiklikler yapıldı.Yasa kapsamında yetişkinler ve çocuklar arasında geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin teşvik edilmesi için bireylere 50 bin (15.2 bin TL) ila 400 bin ruble (122 bin TL), yetkililere 800 bin rubleye (244 bin TL) kadar, tüzel kişilere ise 5 milyon rubleye (1.5 milyon TL) kadar para cezaları getiriliyor.Yasa kapsamında ayrıca pedofili propagandası için bireylere 200 bin (61 bin TL) ila 800 bin ruble (244 bin TL), tüzel kişilere ise 10 milyon rubleye (3 milyon TL) kadar para cezaları getiriliyor.Reşit olmayanlar arasında geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin gösterildiği bilgileri yaymanın cezaları ise bireyler için 50 bin ila 200 bin ruble arasında değişecek, tüzel kişiler içinse 4 milyon rubleye kadar uygulanacak.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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vladimir putin, lgbti, cinsiyet değiştirme, pedofili