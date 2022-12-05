https://sputniknews.com.tr/20221205/putin-kirim-koprusunu-ziyaret-etti-1064212502.html
Putin, Kırım Köprüsü’nü ziyaret etti
Putin, Kırım Köprüsü’nü ziyaret etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekim ayında Ukrayna gizli servislerinin saldırı düzenlediği Kırım Köprüsü’nü ziyaret etti. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T17:21+0300
2022-12-05T17:21+0300
2022-12-05T17:21+0300
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Putin, Kırım Köprüsü’nü ziyaret etti
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekim ayında Ukrayna gizli servislerinin saldırı düzenlediği Kırım Köprüsü’nü ziyaret etti.