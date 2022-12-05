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Putin, Kırım Köprüsü’nü ziyaret etti
Putin, Kırım Köprüsü’nü ziyaret etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekim ayında Ukrayna gizli servislerinin saldırı düzenlediği Kırım Köprüsü’nü ziyaret etti. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T17:21+0300
2022-12-05T17:21+0300
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252
60
rusya, vladimir putin
rusya, vladimir putin

Putin, Kırım Köprüsü’nü ziyaret etti

17:21 05.12.2022
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekim ayında Ukrayna gizli servislerinin saldırı düzenlediği Kırım Köprüsü’nü ziyaret etti.
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