https://sputniknews.com.tr/20221205/polonyali-parali-askerler-ukraynali-iki-genc-kiza-tecavuz-etti-olay-ortbas-edildi-1064209285.html
'Polonyalı paralı askerler Ukraynalı iki genç kıza tecavüz etti, olay örtbas edildi'
'Polonyalı paralı askerler Ukraynalı iki genç kıza tecavüz etti, olay örtbas edildi'
Ukrayna'nın Nikolayev kentinde iki genç kızın Polonyalı paralı askerler tarafından tecavüze maruz kaldığı, ancak Kiev'den gelen talimat nedeniyle olayın örtbas... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T15:58+0300
2022-12-05T15:58+0300
2022-12-05T15:58+0300
ukrayna krizi
ukrayna
polonya
paralı asker
tecavüz
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RIA Novosti'ye konuşan Nikolayev kentinden bir aktivist, "Polonyalı paralı askerler, Polonyalı plakalı arabalarla şehirde dolaşıyor, kanunsuzluk yapıyor, içki içiyor, kızlarımıza tecavüz ediyor. Bu arada, iki tecavüz vakası biliyoruz" dedi.Kızların ebeveynleriyle birlikte polise gittiklerini fakat onların bizim savunucularımız, müttefiklerimiz olduğu, yapılabilecek hiçbir şey olmadığı cevabını aldıklarını anlatan aktivist, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy rejiminin saflarında savaşan müttefiklerin eylemlerinin görmezden gelinmesi konusunda Kiev'den talimat geldiğini, bu nedenle olayın görmezden gelindiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20221006/nyt-amerikan-istihbaratina-gore-dugina-suikastinin-arkasinda-ukrayna-yonetimi-var-1062015328.html
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ukrayna, polonya, paralı asker, tecavüz
ukrayna, polonya, paralı asker, tecavüz
'Polonyalı paralı askerler Ukraynalı iki genç kıza tecavüz etti, olay örtbas edildi'
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Ukrayna'nın Nikolayev kentinde iki genç kızın Polonyalı paralı askerler tarafından tecavüze maruz kaldığı, ancak Kiev'den gelen talimat nedeniyle olayın örtbas edildiği ortaya çıktı.
RIA Novosti'ye konuşan Nikolayev kentinden bir aktivist, "Polonyalı paralı askerler, Polonyalı plakalı arabalarla şehirde dolaşıyor, kanunsuzluk yapıyor, içki içiyor, kızlarımıza tecavüz ediyor. Bu arada, iki tecavüz vakası biliyoruz" dedi.
Kızların ebeveynleriyle birlikte polise gittiklerini fakat onların bizim savunucularımız, müttefiklerimiz olduğu, yapılabilecek hiçbir şey olmadığı cevabını aldıklarını anlatan aktivist, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy rejiminin saflarında savaşan müttefiklerin eylemlerinin görmezden gelinmesi konusunda Kiev'den talimat geldiğini, bu nedenle olayın görmezden gelindiğini vurguladı.