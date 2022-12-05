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https://sputniknews.com.tr/20221205/numan-kurtulmustan-kilicdarogluna-sizin-milletvekillerinizi-kimlerin-belirledigini-herkes-biliyor-1064218914.html
Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na: Sizin milletvekillerinizi kimlerin belirlediğini herkes biliyor
Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na: Sizin milletvekillerinizi kimlerin belirlediğini herkes biliyor
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelere ilişkin grubu adına TBMM Genel Kurulu'nda... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
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numan kurtulmuş
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:
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numan kurtulmuş, kemal kılıçdaroğlu
numan kurtulmuş, kemal kılıçdaroğlu

Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na: Sizin milletvekillerinizi kimlerin belirlediğini herkes biliyor

19:59 05.12.2022 (güncellendi: 20:07 05.12.2022)
© AANuman Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© AA
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelere ilişkin grubu adına TBMM Genel Kurulu'nda konuşuyor.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:
(Kılıçdaroğlu'na) Sizin milletvekillerinizi kimlerin belirlediğini herkes biliyor.
Faizle ilgili millete yanlış bilgi vermeyin.
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