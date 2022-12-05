https://sputniknews.com.tr/20221205/numan-kurtulmustan-kilicdarogluna-sizin-milletvekillerinizi-kimlerin-belirledigini-herkes-biliyor-1064218914.html
Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na: Sizin milletvekillerinizi kimlerin belirlediğini herkes biliyor
Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na: Sizin milletvekillerinizi kimlerin belirlediğini herkes biliyor
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelere ilişkin grubu adına TBMM Genel Kurulu'nda... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T19:59+0300
2022-12-05T19:59+0300
2022-12-05T20:07+0300
numan kurtulmuş
kemal kılıçdaroğlu
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:
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numan kurtulmuş, kemal kılıçdaroğlu
numan kurtulmuş, kemal kılıçdaroğlu
Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na: Sizin milletvekillerinizi kimlerin belirlediğini herkes biliyor
19:59 05.12.2022 (güncellendi: 20:07 05.12.2022) Abone ol
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelere ilişkin grubu adına TBMM Genel Kurulu'nda konuşuyor.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:
(Kılıçdaroğlu'na) Sizin milletvekillerinizi kimlerin belirlediğini herkes biliyor.
Faizle ilgili millete yanlış bilgi vermeyin.