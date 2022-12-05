https://sputniknews.com.tr/20221205/netflix-dizisinde-turkiyenin-dogusu-ermenistan-topragi-olarak-gosterildi-1064212332.html

Netflix dizisinde Türkiye'nin doğusu Ermenistan toprağı olarak gösterildi

Netflix dizisinde Türkiye'nin doğusu Ermenistan toprağı olarak gösterildi

Netflix’te yayınlanan 'Pepsi, Where's My Jet' dizisinin bir bölümünde görülen Türkiye haritasında, Türkiye’nin doğu bölgesi Ermenistan'ın toprağı olarak... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T17:07+0300

2022-12-05T17:07+0300

2022-12-05T17:07+0300

dünya

netflix

netflix türkiye

türkiye

ermenistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054798955_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_3ab017e66fd7e244e4eaf85760cd7e66.jpg

'Pepsi, Where's My Jet' adlı dizi 20 yaşındaki bir gencin, jet kazanma umuduyla Pepsi çekilişine katılması ve sonrasında yaşanan hukuk mücadelesini anlatıyor.Dizinin 1. bölümündeki bir sahne ise Türk izleyiciler tarafından tepki ile karşılandı. Çünkü gösterilen haritada Türkiye'nin doğusunda bulunan iller Ermenistan toprağı olarak görünüyordu.Diziyi izleyen Türk takipçileri Pepsi, Where's My Jet'in 1.bölümünde yer alan sahne sonrası sosyal medyada tepki gösterdi.

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

netflix, netflix türkiye, türkiye, ermenistan