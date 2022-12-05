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https://sputniknews.com.tr/20221205/netflix-dizisinde-turkiyenin-dogusu-ermenistan-topragi-olarak-gosterildi-1064212332.html
Netflix dizisinde Türkiye'nin doğusu Ermenistan toprağı olarak gösterildi
Netflix dizisinde Türkiye'nin doğusu Ermenistan toprağı olarak gösterildi
Netflix’te yayınlanan 'Pepsi, Where's My Jet' dizisinin bir bölümünde görülen Türkiye haritasında, Türkiye’nin doğu bölgesi Ermenistan'ın toprağı olarak... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T17:07+0300
2022-12-05T17:07+0300
dünya
netflix
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'Pepsi, Where's My Jet' adlı dizi 20 yaşındaki bir gencin, jet kazanma umuduyla Pepsi çekilişine katılması ve sonrasında yaşanan hukuk mücadelesini anlatıyor.Dizinin 1. bölümündeki bir sahne ise Türk izleyiciler tarafından tepki ile karşılandı. Çünkü gösterilen haritada Türkiye'nin doğusunda bulunan iller Ermenistan toprağı olarak görünüyordu.Diziyi izleyen Türk takipçileri Pepsi, Where's My Jet'in 1.bölümünde yer alan sahne sonrası sosyal medyada tepki gösterdi.
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Netflix dizisinde Türkiye'nin doğusu Ermenistan toprağı olarak gösterildi

17:07 05.12.2022
© REUTERS / DADO RUVICNetflix
Netflix - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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Netflix’te yayınlanan 'Pepsi, Where's My Jet' dizisinin bir bölümünde görülen Türkiye haritasında, Türkiye’nin doğu bölgesi Ermenistan'ın toprağı olarak gösterildi.
'Pepsi, Where's My Jet' adlı dizi 20 yaşındaki bir gencin, jet kazanma umuduyla Pepsi çekilişine katılması ve sonrasında yaşanan hukuk mücadelesini anlatıyor.
Dizinin 1. bölümündeki bir sahne ise Türk izleyiciler tarafından tepki ile karşılandı. Çünkü gösterilen haritada Türkiye'nin doğusunda bulunan iller Ermenistan toprağı olarak görünüyordu.
Diziyi izleyen Türk takipçileri Pepsi, Where's My Jet'in 1.bölümünde yer alan sahne sonrası sosyal medyada tepki gösterdi.
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