https://sputniknews.com.tr/20221205/netflix-dizisinde-turkiyenin-dogusu-ermenistan-topragi-olarak-gosterildi-1064212332.html
Netflix dizisinde Türkiye'nin doğusu Ermenistan toprağı olarak gösterildi
Netflix dizisinde Türkiye'nin doğusu Ermenistan toprağı olarak gösterildi
Netflix’te yayınlanan 'Pepsi, Where's My Jet' dizisinin bir bölümünde görülen Türkiye haritasında, Türkiye’nin doğu bölgesi Ermenistan'ın toprağı olarak... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T17:07+0300
2022-12-05T17:07+0300
2022-12-05T17:07+0300
dünya
netflix
netflix türkiye
türkiye
ermenistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054798955_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_3ab017e66fd7e244e4eaf85760cd7e66.jpg
'Pepsi, Where's My Jet' adlı dizi 20 yaşındaki bir gencin, jet kazanma umuduyla Pepsi çekilişine katılması ve sonrasında yaşanan hukuk mücadelesini anlatıyor.Dizinin 1. bölümündeki bir sahne ise Türk izleyiciler tarafından tepki ile karşılandı. Çünkü gösterilen haritada Türkiye'nin doğusunda bulunan iller Ermenistan toprağı olarak görünüyordu.Diziyi izleyen Türk takipçileri Pepsi, Where's My Jet'in 1.bölümünde yer alan sahne sonrası sosyal medyada tepki gösterdi.
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054798955_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_f08238ed2b148ab3d701a292d13146f8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
netflix, netflix türkiye, türkiye, ermenistan
netflix, netflix türkiye, türkiye, ermenistan
Netflix dizisinde Türkiye'nin doğusu Ermenistan toprağı olarak gösterildi
Abone ol
Netflix’te yayınlanan 'Pepsi, Where's My Jet' dizisinin bir bölümünde görülen Türkiye haritasında, Türkiye’nin doğu bölgesi Ermenistan'ın toprağı olarak gösterildi.
'Pepsi, Where's My Jet' adlı dizi 20 yaşındaki bir gencin, jet kazanma umuduyla Pepsi çekilişine katılması ve sonrasında yaşanan hukuk mücadelesini anlatıyor.
Dizinin 1. bölümündeki bir sahne ise Türk izleyiciler tarafından tepki ile karşılandı. Çünkü gösterilen haritada Türkiye'nin doğusunda bulunan iller Ermenistan toprağı olarak görünüyordu.
Diziyi izleyen Türk takipçileri Pepsi, Where's My Jet'in 1.bölümünde yer alan sahne sonrası sosyal medyada tepki gösterdi.