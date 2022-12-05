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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221205/natonun-ukraynada-rusya-ile-mucadelede-yeni-yontemler-kullanma-planlari-abd-basininda-1064217075.html
NATO'nun Ukrayna'da Rusya ile mücadelede yeni yöntemler kullanma planları ABD basınında
NATO'nun Ukrayna'da Rusya ile mücadelede yeni yöntemler kullanma planları ABD basınında
Politico gazetesi, NATO ülkelerinin Ukrayna ihtilafında Rusya'ya karşı siber güçleri ve en son teknolojileri kullanmayı planladığını yazdı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T19:45+0300
2022-12-05T19:45+0300
ukrayna krizi
nato
abd
ukrayna
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Gazetede yayımlanan makalede, NATO ülkelerinin Ukrayna ihtilafında Rusya'ya karşı koymak amacıyla siber güçleri ve en son teknolojileri kullanmayı planladığı belirtildi.“NATO’nun siber güçleri, Kiev'e yardım etmenin yollarını bulmak ve Rusya ile ittifakın diğer karşıtlarının NATO üyeleri ve müttefiklerinin altyapılarına sızmasını nasıl zorlaştıracağını bulmak için Ukrayna'daki çatışmayı yakından takip ediyor” denilen yazıda, Kuzey Atlantik İttifakı temsilcilerinin kasım sonunda Estonya’nın başkenti Tallinn'de siber güvenlik konusunda gerçekleştirdiği tatbikatlar hakkında bilgi verdi.Tatbikatlarda yapay zeka teknolojilerinin kullanımının uyarlanması da dahil olmak üzere yeni teknolojilerin test edildiği aktarılan yazıda, “Tatbikatların bir kısmı, yapay zeka teknolojilerinin siber tehditlere karşı kullanımının uyarlanması da dahil olmak üzere yeni teknolojilerle ilgili deneyleri içeriyordu” ifadeleri kullanıldı.Makalede ayrıca tatbikatlarda elektrik ve sıhhi tesisat gibi kritik servisleri devreden çıkarmak ve yeniden devreye girmelerini engellemek için kullanılabilecek olası siber saldırılara verilecek yanıtın üzerinde çalışıldığına dikkat çekildi.Gazetenin sözlerini aktardığı NATO Dönüşüm Komutanlığı Siber Alan Departman yöneticisi Albay Bernd Hansen, “Bu tatbikatlar, askeri sınırların ötesinde siber saldırılarla mücadele eden ittifakın siber ailesinin genişlemesinin, işbirliğimizi geliştirmemiz gereken bir alan olduğunu gösterdi” açıklamasında bulundu.
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nato, abd, ukrayna
nato, abd, ukrayna

NATO'nun Ukrayna'da Rusya ile mücadelede yeni yöntemler kullanma planları ABD basınında

19:45 05.12.2022
© Tomas KalninsNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© Tomas Kalnins
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Politico gazetesi, NATO ülkelerinin Ukrayna ihtilafında Rusya'ya karşı siber güçleri ve en son teknolojileri kullanmayı planladığını yazdı.
Gazetede yayımlanan makalede, NATO ülkelerinin Ukrayna ihtilafında Rusya'ya karşı koymak amacıyla siber güçleri ve en son teknolojileri kullanmayı planladığı belirtildi.
NATO’nun siber güçleri, Kiev'e yardım etmenin yollarını bulmak ve Rusya ile ittifakın diğer karşıtlarının NATO üyeleri ve müttefiklerinin altyapılarına sızmasını nasıl zorlaştıracağını bulmak için Ukrayna'daki çatışmayı yakından takip ediyor” denilen yazıda, Kuzey Atlantik İttifakı temsilcilerinin kasım sonunda Estonya’nın başkenti Tallinn'de siber güvenlik konusunda gerçekleştirdiği tatbikatlar hakkında bilgi verdi.
Tatbikatlarda yapay zeka teknolojilerinin kullanımının uyarlanması da dahil olmak üzere yeni teknolojilerin test edildiği aktarılan yazıda, “Tatbikatların bir kısmı, yapay zeka teknolojilerinin siber tehditlere karşı kullanımının uyarlanması da dahil olmak üzere yeni teknolojilerle ilgili deneyleri içeriyordu” ifadeleri kullanıldı.
Makalede ayrıca tatbikatlarda elektrik ve sıhhi tesisat gibi kritik servisleri devreden çıkarmak ve yeniden devreye girmelerini engellemek için kullanılabilecek olası siber saldırılara verilecek yanıtın üzerinde çalışıldığına dikkat çekildi.
Gazetenin sözlerini aktardığı NATO Dönüşüm Komutanlığı Siber Alan Departman yöneticisi Albay Bernd Hansen, “Bu tatbikatlar, askeri sınırların ötesinde siber saldırılarla mücadele eden ittifakın siber ailesinin genişlemesinin, işbirliğimizi geliştirmemiz gereken bir alan olduğunu gösterdi” açıklamasında bulundu.
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