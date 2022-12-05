https://sputniknews.com.tr/20221205/natonun-ukraynada-rusya-ile-mucadelede-yeni-yontemler-kullanma-planlari-abd-basininda-1064217075.html

NATO'nun Ukrayna'da Rusya ile mücadelede yeni yöntemler kullanma planları ABD basınında

NATO'nun Ukrayna'da Rusya ile mücadelede yeni yöntemler kullanma planları ABD basınında

Politico gazetesi, NATO ülkelerinin Ukrayna ihtilafında Rusya'ya karşı siber güçleri ve en son teknolojileri kullanmayı planladığını yazdı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T19:45+0300

2022-12-05T19:45+0300

2022-12-05T19:45+0300

ukrayna krizi

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abd

ukrayna

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Gazetede yayımlanan makalede, NATO ülkelerinin Ukrayna ihtilafında Rusya'ya karşı koymak amacıyla siber güçleri ve en son teknolojileri kullanmayı planladığı belirtildi.“NATO’nun siber güçleri, Kiev'e yardım etmenin yollarını bulmak ve Rusya ile ittifakın diğer karşıtlarının NATO üyeleri ve müttefiklerinin altyapılarına sızmasını nasıl zorlaştıracağını bulmak için Ukrayna'daki çatışmayı yakından takip ediyor” denilen yazıda, Kuzey Atlantik İttifakı temsilcilerinin kasım sonunda Estonya’nın başkenti Tallinn'de siber güvenlik konusunda gerçekleştirdiği tatbikatlar hakkında bilgi verdi.Tatbikatlarda yapay zeka teknolojilerinin kullanımının uyarlanması da dahil olmak üzere yeni teknolojilerin test edildiği aktarılan yazıda, “Tatbikatların bir kısmı, yapay zeka teknolojilerinin siber tehditlere karşı kullanımının uyarlanması da dahil olmak üzere yeni teknolojilerle ilgili deneyleri içeriyordu” ifadeleri kullanıldı.Makalede ayrıca tatbikatlarda elektrik ve sıhhi tesisat gibi kritik servisleri devreden çıkarmak ve yeniden devreye girmelerini engellemek için kullanılabilecek olası siber saldırılara verilecek yanıtın üzerinde çalışıldığına dikkat çekildi.Gazetenin sözlerini aktardığı NATO Dönüşüm Komutanlığı Siber Alan Departman yöneticisi Albay Bernd Hansen, “Bu tatbikatlar, askeri sınırların ötesinde siber saldırılarla mücadele eden ittifakın siber ailesinin genişlemesinin, işbirliğimizi geliştirmemiz gereken bir alan olduğunu gösterdi” açıklamasında bulundu.

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