https://sputniknews.com.tr/20221205/musta-kopekleri-dovusturerek-kayda-alan-3-kisi-gozaltina-alindi-1064151202.html
Muş'ta köpekleri dövüştürerek kayda alan 3 kişi gözaltına alındı
Muş'ta köpekleri dövüştürerek kayda alan 3 kişi gözaltına alındı
Muş'un Varto ilçesinde köpek dövüştürerek cep telefonuyla kayda alan 3 kişi gözaltına alındı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T00:05+0300
2022-12-05T00:05+0300
2022-12-05T00:07+0300
türkiye
muş
köpek
dövüş
gözaltı
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Varto İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ilçeye bağlı Güzelkent köyünde köpek dövüştürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.Yapılan araştırma sonucu, olayın 24 Kasım'da gerçekleştiği, 3 kişinin kendilerine ait kangal cinsi 3 köpeği dövüştürüp kayda aldıkları ve 2 köpeğin bir köpeği öldürdüğü tespit edildi.Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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muş, köpek, dövüş, gözaltı
muş, köpek, dövüş, gözaltı
Muş'ta köpekleri dövüştürerek kayda alan 3 kişi gözaltına alındı
00:05 05.12.2022 (güncellendi: 00:07 05.12.2022) Abone ol
Muş'un Varto ilçesinde köpek dövüştürerek cep telefonuyla kayda alan 3 kişi gözaltına alındı.
Varto İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ilçeye bağlı Güzelkent köyünde köpek dövüştürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan araştırma sonucu, olayın 24 Kasım'da gerçekleştiği, 3 kişinin kendilerine ait kangal cinsi 3 köpeği dövüştürüp kayda aldıkları ve 2 köpeğin bir köpeği öldürdüğü tespit edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.