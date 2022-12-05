https://sputniknews.com.tr/20221205/musta-kopekleri-dovusturerek-kayda-alan-3-kisi-gozaltina-alindi-1064151202.html

Muş'ta köpekleri dövüştürerek kayda alan 3 kişi gözaltına alındı

Muş'ta köpekleri dövüştürerek kayda alan 3 kişi gözaltına alındı

Muş'un Varto ilçesinde köpek dövüştürerek cep telefonuyla kayda alan 3 kişi gözaltına alındı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

muş

köpek

dövüş

gözaltı

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Varto İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ilçeye bağlı Güzelkent köyünde köpek dövüştürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.Yapılan araştırma sonucu, olayın 24 Kasım'da gerçekleştiği, 3 kişinin kendilerine ait kangal cinsi 3 köpeği dövüştürüp kayda aldıkları ve 2 köpeğin bir köpeği öldürdüğü tespit edildi.Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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