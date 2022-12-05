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Muş'ta köpekleri dövüştürerek kayda alan 3 kişi gözaltına alındı
Muş'ta köpekleri dövüştürerek kayda alan 3 kişi gözaltına alındı
Muş'un Varto ilçesinde köpek dövüştürerek cep telefonuyla kayda alan 3 kişi gözaltına alındı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
muş
köpek
dövüş
gözaltı
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Varto İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ilçeye bağlı Güzelkent köyünde köpek dövüştürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.Yapılan araştırma sonucu, olayın 24 Kasım'da gerçekleştiği, 3 kişinin kendilerine ait kangal cinsi 3 köpeği dövüştürüp kayda aldıkları ve 2 köpeğin bir köpeği öldürdüğü tespit edildi.Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221204/kadikoyde-sokak-hayvanlari-ve-barinaklar-icin-eylem-onlarin-sesi-olmaya-geldik-1064148942.html
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muş, köpek, dövüş, gözaltı
muş, köpek, dövüş, gözaltı

Muş'ta köpekleri dövüştürerek kayda alan 3 kişi gözaltına alındı

00:05 05.12.2022 (güncellendi: 00:07 05.12.2022)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinkelepçe - Şevçenkovo köyü - Harkiv - tutuklama - gözaltı
kelepçe - Şevçenkovo köyü - Harkiv - tutuklama - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Muş'un Varto ilçesinde köpek dövüştürerek cep telefonuyla kayda alan 3 kişi gözaltına alındı.
Varto İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ilçeye bağlı Güzelkent köyünde köpek dövüştürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan araştırma sonucu, olayın 24 Kasım'da gerçekleştiği, 3 kişinin kendilerine ait kangal cinsi 3 köpeği dövüştürüp kayda aldıkları ve 2 köpeğin bir köpeği öldürdüğü tespit edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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