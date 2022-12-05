https://sputniknews.com.tr/20221205/motokuryelik-yaparken-kampusteki-cukura-dusen-universiteli-gencin-arkadaslari-olay-ortbas-ediliyor-1064221664.html
Motokuryelik yaparken kampüsteki çukura düşen üniversiteli gencin arkadaşları: Olay örtbas ediliyor
Motokuryelik yaparken kampüsteki çukura düşen üniversiteli gencin arkadaşları: Olay örtbas ediliyor
İnönü Üniversitesi’nde motokuryelik yaparken kampüsteki çukura düşerek hayatını kaybeden üniversiteli gencin arkadaşları Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T21:44+0300
2022-12-05T21:44+0300
2022-12-05T21:44+0300
radyo
motokurye
akşam postasi
üniversite
öğrenci
çukur
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İnönü Üniversitesi’nde matematik bölümü son sınıf öğrencisiyken yurt parasını çıkarmak için okul içindeki pizzacıda motokuryelik yapan 22 yaşındaki Bünyamin Beker, fakülte bahçesindeki kör çukura düşerek can verdi. Arkadaşları Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası canlı yayınında öğretmenlik hayali kuran genci anlattı.Meltem Yeşil: Kendi tırnağıyla kazıya kazıya okuyordu"Bünyamin liseyi de yatılı okulda okumuş ve toplanda 8 yıldır isteyerek yatılı okulda okuyordu. Fen Lisesi'ni bitirmiş, şu anda matematik bölümünde okuyordu. Kendi tırnağıyla kazıya kazıya buralara gelmiş bir kişiydi ama şu an yok sayılıyor. Bünyamin, yurt parasını ödemek hem de dersaneye parasını ödeyebilmek için kuryelik yapıyordu. Bünyamin o yaşına rağmen kendi ayakları üzerinde durabilmeyi becerebilen bir kişiydi. Bünyamin çok neşeli ve hayat dolu bir insandı. Kötü bir rüyada mıyım diye düşünüyorum. Öldüğüne inanamıyorum. Bünyamin kuryelik yapıyordu. Paketi bıraktıktan sonra üniversitenin içerisindeki çalıştığı yere gelirken ışıklandırma yapılmayan çukura düştüğü söyleniyor. Olayın yaşandığı yere gittim çok kısa bir sürede kapatılmıştı. Oradan bir kişinin öldüğünü bir başkasına söylesem inanmazdı. Çukurun hemen oraya yanan sönen bir ışık koymuşlar, çukurun etrafını çevirmişler ve bana, ‘ orası zaten öyleydi’ dendi. O ışık orada olsaydı etrafı da çevrilmiş olsaydı, Bünyamin görürdü ve bu olay yaşanmazdı.'Ailenin en büyük çocuğuydu'Hastane sürecinde bizler arkadaşları olarak adli süreç başlatılsın diye konuşurken Bünyamin’in ailesinin maddi durumu iyi olmamasına rağmen, ‘oğlumuz yeter ki ayağa kalksın, biz adli süreç bile istemiyoruz’ demişlerdi. Şu anda yas süreci olduğu için farklı bir algı olmaması adına biz de susuyoruz ama sonrasında bu konunun üstünün kapatılmaması için elimizden geleni yapacağız. Bünyamin 3 kardeşti. Ailenin en büyük evladıydı.Kazanın nasıl olduğuna dair MOBESE kayıtlarının çıkmasını bekliyoruz çünkü bizim elimiz bomboş. Bize, yetinin, avunun diyorlar. Bünyamin öldü bunun adı da kader oldu. Her maddi sıkıntı çeken insanların kaderi 23 yaşında ölmek mi? Bünyamin’in o kadar hayali vardı.. Bünyamin, kurs merkezlerine gider oradaki gençlere ders verirdi, çocukları çok severdi. İleriye yönelik her konuştuğumuzda, ‘ben iyi bir öğretmen olacağım’ derdi. Olay olduktan sonra sosyal medyadan sesimizi duyurmaya çalıştık ama kimse bana dönüş yapmadı. İstanbul’da ölen bir kedi benim arkadaşımdan fazla konuşuldu. İnsan canı bu kadar ucuz mu? Gariban bir ailenin çocuğu olmak mı onun suçu?"Gökçen Karaca: İşyerindekiler ağız değiştirdi"Bünyamin 1. Sınıftan beri arkadaşımdı. Bünyamin’in kuryelik yaptığı pizzacıdaki bir kişiyle görüştük ve kaza anının fotoğraflarının olduğunu söylemişti ama sonra 'biz bir şey bilmiyoruz' demeye başladı. Üniversite olayın yaşandığı yeri kendi sınırları içerisinde olmadığını söylüyor. Yarı özel bir yurt var ve üniversite olayın yaşandığı yerin yurda ait olduğunu söylüyor. Olaydan iki saat sonra Bünyamin daha yeni hastaneye ulaşmışken öncesinde alınması gereken önlemlerin o an alınmaya başlanmış. Olayın yaşandığı yerde normal ışık bile yok. Orada yürüyen bir insan bile o çukurun içine düşebilirdi. Üniversitenin çeşitli yerlerinde de bu tür çukurlar açılmış ama yaşanan olaydan sonra o çukurların da üzeri kapatılmış. Olan Bünyamin’e oldu."
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Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, motokurye, üniversite, öğrenci, çukur
radyo, motokurye, üniversite, öğrenci, çukur
Motokuryelik yaparken kampüsteki çukura düşen üniversiteli gencin arkadaşları: Olay örtbas ediliyor
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İnönü Üniversitesi’nde motokuryelik yaparken kampüsteki çukura düşerek hayatını kaybeden üniversiteli gencin arkadaşları Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında olayın örtbas edildiğini ifade etti.
İnönü Üniversitesi’nde matematik bölümü son sınıf öğrencisiyken yurt parasını çıkarmak için okul içindeki pizzacıda motokuryelik yapan 22 yaşındaki Bünyamin Beker, fakülte bahçesindeki kör çukura düşerek can verdi. Arkadaşları Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası canlı yayınında öğretmenlik hayali kuran genci anlattı.
Meltem Yeşil: Kendi tırnağıyla kazıya kazıya okuyordu
"Bünyamin liseyi de yatılı okulda okumuş ve toplanda 8 yıldır isteyerek yatılı okulda okuyordu. Fen Lisesi'ni bitirmiş, şu anda matematik bölümünde okuyordu. Kendi tırnağıyla kazıya kazıya buralara gelmiş bir kişiydi ama şu an yok sayılıyor. Bünyamin, yurt parasını ödemek hem de dersaneye parasını ödeyebilmek için kuryelik yapıyordu. Bünyamin o yaşına rağmen kendi ayakları üzerinde durabilmeyi becerebilen bir kişiydi. Bünyamin çok neşeli ve hayat dolu bir insandı. Kötü bir rüyada mıyım diye düşünüyorum. Öldüğüne inanamıyorum. Bünyamin kuryelik yapıyordu. Paketi bıraktıktan sonra üniversitenin içerisindeki çalıştığı yere gelirken ışıklandırma yapılmayan çukura düştüğü söyleniyor. Olayın yaşandığı yere gittim çok kısa bir sürede kapatılmıştı. Oradan bir kişinin öldüğünü bir başkasına söylesem inanmazdı. Çukurun hemen oraya yanan sönen bir ışık koymuşlar, çukurun etrafını çevirmişler ve bana, ‘ orası zaten öyleydi’ dendi. O ışık orada olsaydı etrafı da çevrilmiş olsaydı, Bünyamin görürdü ve bu olay yaşanmazdı.
'Ailenin en büyük çocuğuydu'
Hastane sürecinde bizler arkadaşları olarak adli süreç başlatılsın diye konuşurken Bünyamin’in ailesinin maddi durumu iyi olmamasına rağmen, ‘oğlumuz yeter ki ayağa kalksın, biz adli süreç bile istemiyoruz’ demişlerdi. Şu anda yas süreci olduğu için farklı bir algı olmaması adına biz de susuyoruz ama sonrasında bu konunun üstünün kapatılmaması için elimizden geleni yapacağız. Bünyamin 3 kardeşti. Ailenin en büyük evladıydı.
Kazanın nasıl olduğuna dair MOBESE kayıtlarının çıkmasını bekliyoruz çünkü bizim elimiz bomboş. Bize, yetinin, avunun diyorlar. Bünyamin öldü bunun adı da kader oldu. Her maddi sıkıntı çeken insanların kaderi 23 yaşında ölmek mi? Bünyamin’in o kadar hayali vardı.. Bünyamin, kurs merkezlerine gider oradaki gençlere ders verirdi, çocukları çok severdi. İleriye yönelik her konuştuğumuzda, ‘ben iyi bir öğretmen olacağım’ derdi. Olay olduktan sonra sosyal medyadan sesimizi duyurmaya çalıştık ama kimse bana dönüş yapmadı. İstanbul’da ölen bir kedi benim arkadaşımdan fazla konuşuldu. İnsan canı bu kadar ucuz mu? Gariban bir ailenin çocuğu olmak mı onun suçu?"
Gökçen Karaca: İşyerindekiler ağız değiştirdi
"Bünyamin 1. Sınıftan beri arkadaşımdı. Bünyamin’in kuryelik yaptığı pizzacıdaki bir kişiyle görüştük ve kaza anının fotoğraflarının olduğunu söylemişti ama sonra 'biz bir şey bilmiyoruz' demeye başladı. Üniversite olayın yaşandığı yeri kendi sınırları içerisinde olmadığını söylüyor. Yarı özel bir yurt var ve üniversite olayın yaşandığı yerin yurda ait olduğunu söylüyor. Olaydan iki saat sonra Bünyamin daha yeni hastaneye ulaşmışken öncesinde alınması gereken önlemlerin o an alınmaya başlanmış. Olayın yaşandığı yerde normal ışık bile yok. Orada yürüyen bir insan bile o çukurun içine düşebilirdi. Üniversitenin çeşitli yerlerinde de bu tür çukurlar açılmış ama yaşanan olaydan sonra o çukurların da üzeri kapatılmış. Olan Bünyamin’e oldu."