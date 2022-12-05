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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221205/moldovanin-kuzeyine-kime-ait-oldugu-belirsiz-bir-fuze-dustu-1064212068.html
Moldova’nın kuzeyine kime ait olduğu belirsiz bir füze düştü
Moldova’nın kuzeyine kime ait olduğu belirsiz bir füze düştü
Moldova İçişleri Bakanlığı, sınır polisinin ülkenin kuzeyine bir füze düştüğünü belirlediğini duyurdu. Füzenin kime ait olduğuna ilişkin henüz bilgi verilmedi. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T17:02+0300
2022-12-05T17:04+0300
moldova
ukrayna krizi
füze
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60
moldova, füze
moldova, füze

Moldova’nın kuzeyine kime ait olduğu belirsiz bir füze düştü

17:02 05.12.2022 (güncellendi: 17:04 05.12.2022)
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Moldova İçişleri Bakanlığı, sınır polisinin ülkenin kuzeyine bir füze düştüğünü belirlediğini duyurdu. Füzenin kime ait olduğuna ilişkin henüz bilgi verilmedi.
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