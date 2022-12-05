https://sputniknews.com.tr/20221205/moldovanin-kuzeyine-kime-ait-oldugu-belirsiz-bir-fuze-dustu-1064212068.html
Moldova’nın kuzeyine kime ait olduğu belirsiz bir füze düştü
Moldova’nın kuzeyine kime ait olduğu belirsiz bir füze düştü
Moldova İçişleri Bakanlığı, sınır polisinin ülkenin kuzeyine bir füze düştüğünü belirlediğini duyurdu. Füzenin kime ait olduğuna ilişkin henüz bilgi verilmedi. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T17:02+0300
2022-12-05T17:02+0300
2022-12-05T17:04+0300
moldova
ukrayna krizi
füze
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moldova, füze
Moldova’nın kuzeyine kime ait olduğu belirsiz bir füze düştü
17:02 05.12.2022 (güncellendi: 17:04 05.12.2022) Abone ol
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Moldova İçişleri Bakanlığı, sınır polisinin ülkenin kuzeyine bir füze düştüğünü belirlediğini duyurdu. Füzenin kime ait olduğuna ilişkin henüz bilgi verilmedi.