Moldova’nın kuzeyine kime ait olduğu belirsiz bir füze düştü

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Moldova İçişleri Bakanlığı, sınır polisinin ülkenin kuzeyine bir füze düştüğünü belirlediğini duyurdu. Füzenin kime ait olduğuna ilişkin henüz bilgi verilmedi.