https://sputniknews.com.tr/20221205/mitten-suriyenin-kuzeyinde-operasyon-ayn-isa-eyaleti-sorumlusu-mislih-etkisiz-hale-getirildi-1064157454.html
MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde operasyon: Ayn İsa eyaleti sorumlusu Mislih etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde operasyon: Ayn İsa eyaleti sorumlusu Mislih etkisiz hale getirildi
MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki operasyonunda, PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından Siham Mislih etkisiz hale getirildi 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T09:40+0300
2022-12-05T09:40+0300
2022-12-05T09:43+0300
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MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde operasyon: Ayn İsa eyaleti sorumlusu Mislih etkisiz hale getirildi
09:40 05.12.2022 (güncellendi: 09:43 05.12.2022) Abone ol
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MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki operasyonunda, PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından Siham Mislih etkisiz hale getirildi