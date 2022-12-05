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https://sputniknews.com.tr/20221205/meteorolojiden-yeni-haftada-marmara-ve-karadeniz-icin-saganak-dogu-icin-kar-uyarisi-1064154854.html
Meteoroloji'den yeni haftada Marmara ve Karadeniz için sağanak, Doğu için kar uyarısı
Meteoroloji'den yeni haftada Marmara ve Karadeniz için sağanak, Doğu için kar uyarısı
Meteoroloji 5 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde yeni haftada yağışlı hava etkili olacak. Marmara ve Karadeniz`de sağanak, doğuda ise kar... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T06:27+0300
2022-12-05T06:27+0300
türkiye
hava durumu
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
kar yağışı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Düzce, Zonguldak ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.EDİRNE 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 9°C, 14°CÖğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlıKOCAELİ 9°C, 13°CÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıTEKİRDAĞ 8°C, 12°CÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıEgeParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.A.KARAHİSAR 2°C, 11°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 8°C, 16°CParçalı ve az bulutluİZMİR 9°C, 15°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 5°C, 15°CParçalı ve az bulutluAkdenizAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ADANA 10°C, 22°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 12°C, 21°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 2°C, 16°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 14°C, 22°CAz bulutlu ve açıkİç AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA 3°C, 11°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 2°C, 11°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ 0°C, 11°CParçalı ve az bulutluKONYA 2°C, 11°CParçalı ve az bulutluBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Düzce ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.BOLU 1°C, 10°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU 1°C, 9°CKıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP 11°C, 14°CYağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.RİZE 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 9°C, 14°CÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıTOKAT 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 10°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.AĞRI -2°C, 6°CParçalı bulutluERZURUM -3°C, 4°CParçalı ve çok bulutluMALATYA 2°C, 10°CParçalı ve az bulutluVAN -2°C, 7°CParçalı ve az bulutluGüneydoğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.DİYARBAKIR 3°C, 15°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 5°C, 15°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 8°C, 13°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 8°C, 17°CAz bulutlu ve açık
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hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, kar yağışı
hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, kar yağışı

Meteoroloji'den yeni haftada Marmara ve Karadeniz için sağanak, Doğu için kar uyarısı

06:27 05.12.2022
© AAYağmur, yağış, sağanak
Yağmur, yağış, sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© AA
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Meteoroloji 5 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde yeni haftada yağışlı hava etkili olacak. Marmara ve Karadeniz`de sağanak, doğuda ise kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Düzce, Zonguldak ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 9°C, 14°C
Öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 13°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ 8°C, 12°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Ege

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 9°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA 10°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 12°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 2°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 14°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Düzce ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 1°C, 9°C
Kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 11°C, 14°C
Yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
RİZE 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 14°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TOKAT 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AĞRI -2°C, 6°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM -3°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -2°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR 3°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 5°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 8°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 8°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
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