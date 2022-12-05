https://sputniknews.com.tr/20221205/meteorolojiden-yeni-haftada-marmara-ve-karadeniz-icin-saganak-dogu-icin-kar-uyarisi-1064154854.html

Meteoroloji'den yeni haftada Marmara ve Karadeniz için sağanak, Doğu için kar uyarısı

Meteoroloji'den yeni haftada Marmara ve Karadeniz için sağanak, Doğu için kar uyarısı

Meteoroloji 5 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde yeni haftada yağışlı hava etkili olacak. Marmara ve Karadeniz`de sağanak, doğuda ise kar... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T06:27+0300

2022-12-05T06:27+0300

2022-12-05T06:27+0300

türkiye

hava durumu

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

kar yağışı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Düzce, Zonguldak ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.EDİRNE 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 9°C, 14°CÖğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlıKOCAELİ 9°C, 13°CÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıTEKİRDAĞ 8°C, 12°CÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıEgeParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.A.KARAHİSAR 2°C, 11°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 8°C, 16°CParçalı ve az bulutluİZMİR 9°C, 15°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 5°C, 15°CParçalı ve az bulutluAkdenizAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ADANA 10°C, 22°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 12°C, 21°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 2°C, 16°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 14°C, 22°CAz bulutlu ve açıkİç AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA 3°C, 11°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 2°C, 11°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ 0°C, 11°CParçalı ve az bulutluKONYA 2°C, 11°CParçalı ve az bulutluBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Düzce ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.BOLU 1°C, 10°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU 1°C, 9°CKıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP 11°C, 14°CYağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.RİZE 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 9°C, 14°CÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıTOKAT 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 10°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.AĞRI -2°C, 6°CParçalı bulutluERZURUM -3°C, 4°CParçalı ve çok bulutluMALATYA 2°C, 10°CParçalı ve az bulutluVAN -2°C, 7°CParçalı ve az bulutluGüneydoğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.DİYARBAKIR 3°C, 15°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 5°C, 15°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 8°C, 13°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 8°C, 17°CAz bulutlu ve açık

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