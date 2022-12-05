Meteoroloji'den yeni haftada Marmara ve Karadeniz için sağanak, Doğu için kar uyarısı
© AAYağmur, yağış, sağanak
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Meteoroloji 5 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde yeni haftada yağışlı hava etkili olacak. Marmara ve Karadeniz`de sağanak, doğuda ise kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Düzce, Zonguldak ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 9°C, 14°C
Öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı
Öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 13°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ 8°C, 12°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Ege
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 9°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA 10°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 12°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 2°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
MERSİN 14°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Düzce ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 1°C, 9°C
Kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
Kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 11°C, 14°C
Yağmur ve sağanak yağışlı
Yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
RİZE 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 14°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TOKAT 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AĞRI -2°C, 6°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ERZURUM -3°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
VAN -2°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR 3°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 5°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
MARDİN 8°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 8°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık