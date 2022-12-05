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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221205/medvedev-petrol-fiyatlarinda-hayal-bile-edilemeyenin-olacagi-konusunda-uyardi-1064212833.html
Medvedev, petrol fiyatlarında ‘hayal bile edilemeyenin olacağı’ konusunda uyardı
Medvedev, petrol fiyatlarında ‘hayal bile edilemeyenin olacağı’ konusunda uyardı
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus petrolüne getirilen kısıtlamalar nedeniyle ‘fiyatlarda hayal bile edilemeyecek şeylerin olacağı’... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T17:28+0300
2022-12-05T17:28+0300
avrupa'da enerji krizi
rusya
dmitriy medvedev
tavan fiyat
petrol
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Bazı Batılı ülkelerin Rus petrolüne getirdikleri tavan fiyat uygulaması ile ilgili değerlendirmede bulunan Medvedev, getirilen kısıtlamalar nedeniyle ‘fiyatlarda hayal bile edilemeyecek şeylerin olacağını’ ifade etti.‘İnsanlığın siyasi konjonktürü memnun etmek için fiyatları düzenlemeye çalışarak sürekli aynı tırmığa basmayı bu denli sevmesinin şaşırtıcı’ olduğunu söyleyen Medvedev, bu tür girişimlerin her zaman malların ortadan kalkması veya fiyatlarının artmasıyla sonuçlandığına dikkat çekti.“Petrolle de aynı şey olacak. Elbette ki bu ürün ortadan kalkmayacak, ancak fiyatlarda hayal bile edilemeyecek şeyler olacak” diyen Medvedev, bunun tam olarak ne olacağını hiç kimsenin bilmediğini, ancak bunun tüketici için herhangi bir faydası olmayacağının kesin belli olduğunu vurgulayarak “Her şey önümüzde, kış daha yeni başladı” uyarısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221205/kremlin-petrolumuze-tavan-fiyat-uygulanmasina-ragmen-ukraynadaki-operasyonumuzu-finanse-edecegiz-1064168193.html
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rusya, dmitriy medvedev, tavan fiyat, petrol
rusya, dmitriy medvedev, tavan fiyat, petrol

Medvedev, petrol fiyatlarında ‘hayal bile edilemeyenin olacağı’ konusunda uyardı

17:28 05.12.2022
© Sputnik / Екатерина Штукина / Multimedya arşivine gidinBirleşik Rusya Partisi Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
Birleşik Rusya Partisi Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus petrolüne getirilen kısıtlamalar nedeniyle ‘fiyatlarda hayal bile edilemeyecek şeylerin olacağı’ konusunda uyardı.
Bazı Batılı ülkelerin Rus petrolüne getirdikleri tavan fiyat uygulaması ile ilgili değerlendirmede bulunan Medvedev, getirilen kısıtlamalar nedeniyle ‘fiyatlarda hayal bile edilemeyecek şeylerin olacağını’ ifade etti.
‘İnsanlığın siyasi konjonktürü memnun etmek için fiyatları düzenlemeye çalışarak sürekli aynı tırmığa basmayı bu denli sevmesinin şaşırtıcı’ olduğunu söyleyen Medvedev, bu tür girişimlerin her zaman malların ortadan kalkması veya fiyatlarının artmasıyla sonuçlandığına dikkat çekti.
“Petrolle de aynı şey olacak. Elbette ki bu ürün ortadan kalkmayacak, ancak fiyatlarda hayal bile edilemeyecek şeyler olacak” diyen Medvedev, bunun tam olarak ne olacağını hiç kimsenin bilmediğini, ancak bunun tüketici için herhangi bir faydası olmayacağının kesin belli olduğunu vurgulayarak “Her şey önümüzde, kış daha yeni başladı” uyarısında bulundu.
Rusya - petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
Avrupa'da enerji krizi
Kremlin: Petrolümüze tavan fiyat uygulanmasına rağmen Ukrayna’daki operasyonumuzu finanse edeceğiz
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