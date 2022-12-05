https://sputniknews.com.tr/20221205/medvedev-petrol-fiyatlarinda-hayal-bile-edilemeyenin-olacagi-konusunda-uyardi-1064212833.html
Medvedev, petrol fiyatlarında ‘hayal bile edilemeyenin olacağı’ konusunda uyardı
Medvedev, petrol fiyatlarında ‘hayal bile edilemeyenin olacağı’ konusunda uyardı
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus petrolüne getirilen kısıtlamalar nedeniyle ‘fiyatlarda hayal bile edilemeyecek şeylerin olacağı’... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T17:28+0300
2022-12-05T17:28+0300
2022-12-05T17:28+0300
avrupa'da enerji krizi
rusya
dmitriy medvedev
tavan fiyat
petrol
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Bazı Batılı ülkelerin Rus petrolüne getirdikleri tavan fiyat uygulaması ile ilgili değerlendirmede bulunan Medvedev, getirilen kısıtlamalar nedeniyle ‘fiyatlarda hayal bile edilemeyecek şeylerin olacağını’ ifade etti.‘İnsanlığın siyasi konjonktürü memnun etmek için fiyatları düzenlemeye çalışarak sürekli aynı tırmığa basmayı bu denli sevmesinin şaşırtıcı’ olduğunu söyleyen Medvedev, bu tür girişimlerin her zaman malların ortadan kalkması veya fiyatlarının artmasıyla sonuçlandığına dikkat çekti.“Petrolle de aynı şey olacak. Elbette ki bu ürün ortadan kalkmayacak, ancak fiyatlarda hayal bile edilemeyecek şeyler olacak” diyen Medvedev, bunun tam olarak ne olacağını hiç kimsenin bilmediğini, ancak bunun tüketici için herhangi bir faydası olmayacağının kesin belli olduğunu vurgulayarak “Her şey önümüzde, kış daha yeni başladı” uyarısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221205/kremlin-petrolumuze-tavan-fiyat-uygulanmasina-ragmen-ukraynadaki-operasyonumuzu-finanse-edecegiz-1064168193.html
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rusya, dmitriy medvedev, tavan fiyat, petrol
rusya, dmitriy medvedev, tavan fiyat, petrol
Medvedev, petrol fiyatlarında ‘hayal bile edilemeyenin olacağı’ konusunda uyardı
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus petrolüne getirilen kısıtlamalar nedeniyle ‘fiyatlarda hayal bile edilemeyecek şeylerin olacağı’ konusunda uyardı.
Bazı Batılı ülkelerin Rus petrolüne getirdikleri tavan fiyat uygulaması ile ilgili değerlendirmede bulunan Medvedev, getirilen kısıtlamalar nedeniyle ‘fiyatlarda hayal bile edilemeyecek şeylerin olacağını’ ifade etti.
‘İnsanlığın siyasi konjonktürü memnun etmek için fiyatları düzenlemeye çalışarak sürekli aynı tırmığa basmayı bu denli sevmesinin şaşırtıcı’ olduğunu söyleyen Medvedev, bu tür girişimlerin her zaman malların ortadan kalkması veya fiyatlarının artmasıyla sonuçlandığına dikkat çekti.
“Petrolle de aynı şey olacak. Elbette ki bu ürün ortadan kalkmayacak, ancak fiyatlarda hayal bile edilemeyecek şeyler olacak” diyen Medvedev, bunun tam olarak ne olacağını hiç kimsenin bilmediğini, ancak bunun tüketici için herhangi bir faydası olmayacağının kesin belli olduğunu vurgulayarak “Her şey önümüzde, kış daha yeni başladı” uyarısında bulundu.