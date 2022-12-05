https://sputniknews.com.tr/20221205/litvanya-ukraynaya-nato-standartlarindaki-topcu-muhimmati-gonderecegiz-1064219159.html
Litvanya: Ukrayna’ya NATO standartlarındaki topçu mühimmatı göndereceğiz
Litvanya: Ukrayna’ya NATO standartlarındaki topçu mühimmatı göndereceğiz
Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anušauskas, Ukrayna’ya NATO standartlarında olan 155 milimetre topçu mermileri göndereceklerini belirtti. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T20:04+0300
2022-12-05T20:04+0300
2022-12-05T20:04+0300
ukrayna krizi
litvanya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1044748659_0:192:2956:1855_1920x0_80_0_0_3e9adb7ba3e8952766844bfcc6ea8f65.jpg
Anušauskas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Litvanya, Ukraynalı topçular için 155 milimetrelik mühimmat gönderecek” diye yazdı.Litvanyalı bakan, mühimmatın ne zaman gönderileceğini belirtmedi.
litvanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1044748659_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_5d87546cd7c3304ad5b5912cddee0698.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
litvanya
Litvanya: Ukrayna’ya NATO standartlarındaki topçu mühimmatı göndereceğiz
Abone ol
Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anušauskas, Ukrayna’ya NATO standartlarında olan 155 milimetre topçu mermileri göndereceklerini belirtti.
Anušauskas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Litvanya, Ukraynalı topçular için 155 milimetrelik mühimmat gönderecek” diye yazdı.
Litvanyalı bakan, mühimmatın ne zaman gönderileceğini belirtmedi.