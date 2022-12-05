https://sputniknews.com.tr/20221205/litvanya-ukraynaya-nato-standartlarindaki-topcu-muhimmati-gonderecegiz-1064219159.html

Litvanya: Ukrayna’ya NATO standartlarındaki topçu mühimmatı göndereceğiz

Litvanya: Ukrayna’ya NATO standartlarındaki topçu mühimmatı göndereceğiz

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anušauskas, Ukrayna’ya NATO standartlarında olan 155 milimetre topçu mermileri göndereceklerini belirtti. 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T20:04+0300

2022-12-05T20:04+0300

2022-12-05T20:04+0300

ukrayna krizi

litvanya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1044748659_0:192:2956:1855_1920x0_80_0_0_3e9adb7ba3e8952766844bfcc6ea8f65.jpg

Anušauskas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Litvanya, Ukraynalı topçular için 155 milimetrelik mühimmat gönderecek” diye yazdı.Litvanyalı bakan, mühimmatın ne zaman gönderileceğini belirtmedi.

litvanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

litvanya