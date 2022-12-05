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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221205/litvanya-ukraynaya-nato-standartlarindaki-topcu-muhimmati-gonderecegiz-1064219159.html
Litvanya: Ukrayna’ya NATO standartlarındaki topçu mühimmatı göndereceğiz
Litvanya: Ukrayna’ya NATO standartlarındaki topçu mühimmatı göndereceğiz
Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anušauskas, Ukrayna’ya NATO standartlarında olan 155 milimetre topçu mermileri göndereceklerini belirtti. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T20:04+0300
2022-12-05T20:04+0300
ukrayna krizi
litvanya
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Anušauskas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Litvanya, Ukraynalı topçular için 155 milimetrelik mühimmat gönderecek” diye yazdı.Litvanyalı bakan, mühimmatın ne zaman gönderileceğini belirtmedi.
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litvanya

Litvanya: Ukrayna’ya NATO standartlarındaki topçu mühimmatı göndereceğiz

20:04 05.12.2022
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinLitvanya
Litvanya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
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Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anušauskas, Ukrayna’ya NATO standartlarında olan 155 milimetre topçu mermileri göndereceklerini belirtti.
Anušauskas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Litvanya, Ukraynalı topçular için 155 milimetrelik mühimmat gönderecek” diye yazdı.
Litvanyalı bakan, mühimmatın ne zaman gönderileceğini belirtmedi.
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