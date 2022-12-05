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https://sputniknews.com.tr/20221205/lavrov-abdnin-stratejik-istikrar-diyalogunu-dondurmasi-riskleri-cig-gibi-buyutuyor-1064215060.html
Lavrov: ABD'nin stratejik istikrar diyaloğunu dondurması, riskleri çığ gibi büyütüyor
Lavrov: ABD'nin stratejik istikrar diyaloğunu dondurması, riskleri çığ gibi büyütüyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ile Washington arasındaki stratejik istikrar ile ilgili diyaloğun 'dondurulmuş' olması nedeniyle dünyadaki... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T18:59+0300
2022-12-05T18:59+0300
rusya
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start-3 anlaşması
sergey lavrov
abd
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Lavrov, "En büyük nükleer cephaneliğe sahip olan ve uluslararası barış ve güvenliği sağlama konusunda özel sorumluluk taşıyan Rusya ile ABD arasındaki stratejik diyaloğun şu anda Washington tarafından 'dondurulmuş' halde tutulduğunu üzüntüyle not ediyoruz" dedi.İki ülke arasında stratejik istikrarla ilgili diyalog olmamasının mevcut sorunları artıracağını kaydeden Lavrov, bu durumun riskleri çığ gibi büyüteceği uyarısında bulundu.Rusya ile ABD'nin bu alandaki ortak çabalarının son somut sonucunun Stratejik Saldırı Silahlarının Yasaklanması Anlaşması'nın (START-3) beş yıl uzatılması olduğunu anımsatan Lavrov, buna rağmen ABD'nin başını çektiği Batı'nın Rusya karşıtı tavrını eleştirdi. Lavrov, "Batı'nın Rusya'yı dizginleme çabaları bağlamında, ABD ve NATO'nun izlediği bizimle fiili askeri cepheleşme politikası ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bunun feci sonuçları olan nükleer güçlerin doğrudan çatışmasına gebe olduğu aşikar. Bu konudaki uyarı sinyallerimizi düzenli olarak göndermek zorunda kalıyoruz. Fakat Batı, bunları ciddiye almak yerine art niyetle çarpıtıyor ve bizi 'tehdit retoriği' kullanmakla suçluyor" ifadelerini kullandı.Lavrov, "Rus tarafı, nükleer beşlinin ortak belgelerinde yer alan, nükleer silaha sahip ülkeler arasında herhangi silahlı çatışmanın önlenmesini öngören mutabakatların mantığına sıkı sıkıya bağlıdır" diye ekledi.
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rusya, start-3, start-3 anlaşması, sergey lavrov, abd, nato
rusya, start-3, start-3 anlaşması, sergey lavrov, abd, nato

Lavrov: ABD'nin stratejik istikrar diyaloğunu dondurması, riskleri çığ gibi büyütüyor

18:59 05.12.2022
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ile Washington arasındaki stratejik istikrar ile ilgili diyaloğun 'dondurulmuş' olması nedeniyle dünyadaki risklerin çığ gibi büyüdüğünü vurguladı.
Lavrov, "En büyük nükleer cephaneliğe sahip olan ve uluslararası barış ve güvenliği sağlama konusunda özel sorumluluk taşıyan Rusya ile ABD arasındaki stratejik diyaloğun şu anda Washington tarafından 'dondurulmuş' halde tutulduğunu üzüntüyle not ediyoruz" dedi.

İki ülke arasında stratejik istikrarla ilgili diyalog olmamasının mevcut sorunları artıracağını kaydeden Lavrov, bu durumun riskleri çığ gibi büyüteceği uyarısında bulundu.

Rusya ile ABD'nin bu alandaki ortak çabalarının son somut sonucunun Stratejik Saldırı Silahlarının Yasaklanması Anlaşması'nın (START-3) beş yıl uzatılması olduğunu anımsatan Lavrov, buna rağmen ABD'nin başını çektiği Batı'nın Rusya karşıtı tavrını eleştirdi.

Lavrov, "Batı'nın Rusya'yı dizginleme çabaları bağlamında, ABD ve NATO'nun izlediği bizimle fiili askeri cepheleşme politikası ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bunun feci sonuçları olan nükleer güçlerin doğrudan çatışmasına gebe olduğu aşikar. Bu konudaki uyarı sinyallerimizi düzenli olarak göndermek zorunda kalıyoruz. Fakat Batı, bunları ciddiye almak yerine art niyetle çarpıtıyor ve bizi 'tehdit retoriği' kullanmakla suçluyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov, "Rus tarafı, nükleer beşlinin ortak belgelerinde yer alan, nükleer silaha sahip ülkeler arasında herhangi silahlı çatışmanın önlenmesini öngören mutabakatların mantığına sıkı sıkıya bağlıdır" diye ekledi.
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