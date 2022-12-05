https://sputniknews.com.tr/20221205/kremlin-petrolumuze-tavan-fiyat-uygulanmasina-ragmen-ukraynadaki-operasyonumuzu-finanse-edecegiz-1064168193.html
Kremlin: Petrolümüze tavan fiyat uygulanmasına rağmen Ukrayna’daki operasyonumuzu finanse edeceğiz
Kremlin: Petrolümüze tavan fiyat uygulanmasına rağmen Ukrayna’daki operasyonumuzu finanse edeceğiz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması getirmiş olmasına rağmen Ukrayna’da sürdürdükleri özel askeri operasyonu... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T13:51+0300
2022-12-05T13:51+0300
2022-12-05T13:51+0300
avrupa'da enerji krizi
tavan fiyat
rusya
petrol
kremlin
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği (AB) ve G7'nin Rus petrolünün varil fiyatını 60 dolar ile sınırlamayı içeren tavan fiyat uygulamasını değerlendirdi.Peskov, düzenlediği basın toplantısında ilgili soruyu yanıtlayarak “Rusya ekonomisi özel askeri operasyonun gerektirdirdiklerinin hepsini karşılamak için gerekli olan potansiyele sahip, söz konusu sınırlamaların operasyon üstünde bir etkisi olmayacak” dedi.“Fakat bu sınırlamalar küresel enerji pazarınının istikrarını etkiliyor, onu tamamen istikrarsız hâle getiriyor” değerlendirmesini yapan Peskov, Rusya’nın petrolüne getirilen tavan fiyat uygulamasını kabul etmeyeceklerini yineledi.Sözcü,"(Rusya’nın bu uygulamaya vereceği yanıta ilişkin) karar hazırlanıyor. Bunula beraber bir şeyin belli olduğuna kuşku yok. Tavan fiyat uygulamasını tanımayacağız" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221205/abnin-rus-petrolune-yonelik-ambargosu-ve-tavan-fiyat-uygulamasi-yururluge-girdi-1064167262.html
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tavan fiyat, rusya, petrol, kremlin, dmitriy peskov
tavan fiyat, rusya, petrol, kremlin, dmitriy peskov
Kremlin: Petrolümüze tavan fiyat uygulanmasına rağmen Ukrayna’daki operasyonumuzu finanse edeceğiz
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması getirmiş olmasına rağmen Ukrayna’da sürdürdükleri özel askeri operasyonu finanse etmeye devam edeceklerini ve Rusya’nın bunun için gerekli olan kaynaklara sahip olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği (AB) ve G7'nin Rus petrolünün varil fiyatını 60 dolar ile sınırlamayı içeren tavan fiyat uygulamasını değerlendirdi.
Peskov, düzenlediği basın toplantısında ilgili soruyu yanıtlayarak “Rusya ekonomisi özel askeri operasyonun gerektirdirdiklerinin hepsini karşılamak için gerekli olan potansiyele sahip, söz konusu sınırlamaların operasyon üstünde bir etkisi olmayacak” dedi.
“Fakat bu sınırlamalar küresel enerji pazarınının istikrarını etkiliyor, onu tamamen istikrarsız hâle getiriyor” değerlendirmesini yapan Peskov, Rusya’nın petrolüne getirilen tavan fiyat uygulamasını kabul etmeyeceklerini yineledi.
Sözcü,"(Rusya’nın bu uygulamaya vereceği yanıta ilişkin) karar hazırlanıyor. Bunula beraber bir şeyin belli olduğuna kuşku yok. Tavan fiyat uygulamasını tanımayacağız" ifadelerini kullandı.