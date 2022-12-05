https://sputniknews.com.tr/20221205/kremlin-petrolumuze-tavan-fiyat-uygulanmasina-ragmen-ukraynadaki-operasyonumuzu-finanse-edecegiz-1064168193.html

Kremlin: Petrolümüze tavan fiyat uygulanmasına rağmen Ukrayna’daki operasyonumuzu finanse edeceğiz

Kremlin: Petrolümüze tavan fiyat uygulanmasına rağmen Ukrayna’daki operasyonumuzu finanse edeceğiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması getirmiş olmasına rağmen Ukrayna’da sürdürdükleri özel askeri operasyonu... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T13:51+0300

2022-12-05T13:51+0300

2022-12-05T13:51+0300

avrupa'da enerji krizi

tavan fiyat

rusya

petrol

kremlin

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği (AB) ve G7'nin Rus petrolünün varil fiyatını 60 dolar ile sınırlamayı içeren tavan fiyat uygulamasını değerlendirdi.Peskov, düzenlediği basın toplantısında ilgili soruyu yanıtlayarak “Rusya ekonomisi özel askeri operasyonun gerektirdirdiklerinin hepsini karşılamak için gerekli olan potansiyele sahip, söz konusu sınırlamaların operasyon üstünde bir etkisi olmayacak” dedi.“Fakat bu sınırlamalar küresel enerji pazarınının istikrarını etkiliyor, onu tamamen istikrarsız hâle getiriyor” değerlendirmesini yapan Peskov, Rusya’nın petrolüne getirilen tavan fiyat uygulamasını kabul etmeyeceklerini yineledi.Sözcü,"(Rusya’nın bu uygulamaya vereceği yanıta ilişkin) karar hazırlanıyor. Bunula beraber bir şeyin belli olduğuna kuşku yok. Tavan fiyat uygulamasını tanımayacağız" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221205/abnin-rus-petrolune-yonelik-ambargosu-ve-tavan-fiyat-uygulamasi-yururluge-girdi-1064167262.html

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tavan fiyat, rusya, petrol, kremlin, dmitriy peskov