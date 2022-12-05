https://sputniknews.com.tr/20221205/kanadada-yardim-talebinde-bulunan-engelli-emekli-askere-otanazi-teklif-edildi-1064163293.html

Kanada'da devletten yardım talebinde bulunan engelli emekli askere ötanazi teklif edildi

Kanada'da devletten yardım talebinde bulunan engelli emekli askere ötanazi teklif edildi

Kanadalı engelli eski ordu mensubu, evine merdiven asansörü istediğini, ancak karşılığında 'ötanazi teklifi' aldığını açıkladı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T11:54+0300

2022-12-05T11:54+0300

2022-12-05T11:54+0300

dünya

kanada

ötanazi

ölüm

engelli

paralimpik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/07/1044905199_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b70dbcb075473e91306d493ec8cfc54a.jpg

Kanadalı eski paralimpik sporcu ve emekli onbaşı Christina Gauthier, Gazi İşleri Departmanı (VAC) çalışanlarının yardım talebine karşılık kendisine ‘ötanazi teklif ettiğini’ söyledi. Kanada Avam Kamarası’nın gazi işleri komitesine konuşan 52 yaşındaki Gauthier, bir çalışanın kendisinin merdiven asansörü talebine karşılık olarak "Bu kadar çaresizseniz, hanımefendi, size ölmeniz için tıbbi yardım önerebileceğimizi söyleyen bir mektubum var" dediğini aktardı. Gauthier ayrıca, endişesini dile getirmek için Başbakan Justin Trudeau'ya mektup yazdığını söyledi. Trudeau ise, Cuma günü yaptığı açıklamada olayın ‘kesinlikle kabul edilemez’ olduğunu söyledi. Daha önce de, Kanada'da aldığı sosyal yardımların yetmediği söyleyen kişiler ötanaziye başvurduğunu açıklamıştı. Kanada’da 2016'dan beri yasal olan ötanazi, bu sene ‘yaşamları acil risk altında olmasa bile engelli ve zor koşullarda yaşayan insanları kapsayacak şekilde’ genişletildi.

kanada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kanada, ötanazi, ölüm, engelli, paralimpik