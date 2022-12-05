https://sputniknews.com.tr/20221205/kanadada-yardim-talebinde-bulunan-engelli-emekli-askere-otanazi-teklif-edildi-1064163293.html
Kanada'da devletten yardım talebinde bulunan engelli emekli askere ötanazi teklif edildi
Kanada'da devletten yardım talebinde bulunan engelli emekli askere ötanazi teklif edildi
Kanadalı engelli eski ordu mensubu, evine merdiven asansörü istediğini, ancak karşılığında 'ötanazi teklifi' aldığını açıkladı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T11:54+0300
2022-12-05T11:54+0300
2022-12-05T11:54+0300
dünya
kanada
ötanazi
ölüm
engelli
paralimpik
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Kanadalı eski paralimpik sporcu ve emekli onbaşı Christina Gauthier, Gazi İşleri Departmanı (VAC) çalışanlarının yardım talebine karşılık kendisine ‘ötanazi teklif ettiğini’ söyledi. Kanada Avam Kamarası’nın gazi işleri komitesine konuşan 52 yaşındaki Gauthier, bir çalışanın kendisinin merdiven asansörü talebine karşılık olarak "Bu kadar çaresizseniz, hanımefendi, size ölmeniz için tıbbi yardım önerebileceğimizi söyleyen bir mektubum var" dediğini aktardı. Gauthier ayrıca, endişesini dile getirmek için Başbakan Justin Trudeau'ya mektup yazdığını söyledi. Trudeau ise, Cuma günü yaptığı açıklamada olayın ‘kesinlikle kabul edilemez’ olduğunu söyledi. Daha önce de, Kanada'da aldığı sosyal yardımların yetmediği söyleyen kişiler ötanaziye başvurduğunu açıklamıştı. Kanada’da 2016'dan beri yasal olan ötanazi, bu sene ‘yaşamları acil risk altında olmasa bile engelli ve zor koşullarda yaşayan insanları kapsayacak şekilde’ genişletildi.
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kanada, ötanazi, ölüm, engelli, paralimpik
kanada, ötanazi, ölüm, engelli, paralimpik
Kanada'da devletten yardım talebinde bulunan engelli emekli askere ötanazi teklif edildi
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Kanadalı engelli eski ordu mensubu, evine merdiven asansörü istediğini, ancak karşılığında 'ötanazi teklifi' aldığını açıkladı.
Kanadalı eski paralimpik sporcu ve emekli onbaşı Christina Gauthier, Gazi İşleri Departmanı (VAC) çalışanlarının yardım talebine karşılık kendisine ‘ötanazi teklif ettiğini’ söyledi.
Kanada Avam Kamarası’nın gazi işleri komitesine konuşan 52 yaşındaki Gauthier, bir çalışanın kendisinin merdiven asansörü talebine karşılık olarak "Bu kadar çaresizseniz, hanımefendi, size ölmeniz için tıbbi yardım önerebileceğimizi söyleyen bir mektubum var" dediğini aktardı.
Gauthier ayrıca, endişesini dile getirmek için Başbakan Justin Trudeau'ya mektup yazdığını söyledi. Trudeau ise, Cuma günü yaptığı açıklamada olayın ‘kesinlikle kabul edilemez’ olduğunu söyledi.
Daha önce de, Kanada'da aldığı sosyal yardımların yetmediği söyleyen kişiler ötanaziye başvurduğunu açıklamıştı.
Kanada’da 2016'dan beri yasal olan ötanazi, bu sene ‘yaşamları acil risk altında olmasa bile engelli ve zor koşullarda yaşayan insanları kapsayacak şekilde’ genişletildi.