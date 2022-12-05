https://sputniknews.com.tr/20221205/kalkinma-ekonomisti-soral-degerlendirdi-yurt-disindan-gelecek-fonlar-ekonomiye-care-olur-mu-1064209561.html

Kalkınma ekonomisti Soral değerlendirdi: Yurt dışından gelecek fonlar ekonomiye çare olur mu?

Kalkınma ekonomisti Soral değerlendirdi: Yurt dışından gelecek fonlar ekonomiye çare olur mu?

Türkiye, 2023’te yapılması öngörülen seçimlere doğru giderken ekonomideki olumsuz gelişmelere de çare arıyor. Kalkınma ekonomisti Bartu Soral, Sputnik’e... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T16:03+0300

2022-12-05T16:03+0300

2022-12-05T16:03+0300

görüş

türkiye

ekonomi

dolar

euro

dolar/tl

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

bartu soral

ak parti

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, ABD ve İngiltere ziyaretlerinde yaptığı görüşmelerin derlendiği bir video paylaştı.CHP lideri Kılıçdaroğlu, paylaşımında, “5 trilyon 461 milyar dolar yöneten yatırım bankaları ve 500 milyar dolarlık fonlarla toplantılar yaptım. İlk 3 yılımızda en az 100 milyar dolar doğrudan yatırım, emeklilik fonlarından 75 milyar dolar, sürdürülebilirlik fonlarından da 150 milyar dolar yatırım alacağız. Ülkemize para akacak” mesajı verdi.Aynı zamanda son dönemde Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nda 5 milyar dolarlık mevduat hesabı açması gibi haberler de gündemde yerini aldı.Bu hamleler akıllara “Dışarıdan gelecek fonlar Türkiye ekonomisi için kurtuluş olacak mı?” sorusunu getirdi.Eski Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Müdürü ve ekonomist Bartu Soral, bu sorunun cevabını Sputnik’e değerlendirdi.‘Çözüm olarak koyulması doğru değil’Soral, “1990’lardan itibaren dünyaya hakim olan kısa vadeli spekülatif sermaye girişleri bütün ulusların makro ekonomik dengelerini bozdu. Çünkü büyük miktarlarda çok süratli biçimlerde girip, borsada, faizde veya çeşitli finansal işlemlerle para kazanıp çıkan bir sermayeden bahsediyoruz. Bunlar doğrudan yatırım olarak fabrika kurmaya, teknoloji yatırımı yapmaya, istihdam yaratmaya gelen fonlar değil. Bu noktada Türkiye’yi ve dünyadaki diğer gelişmekte olan ülkeleri krizden krize sürükleyen bu tip sermaye akımlarının hala Türkiye’nin önüne bir çözüm diye koyuluyor olması doğru değil” yorumunda bulundu.‘Türkiye’nin sorununu çözmek için kalkınma programı hazırlanmalıdır’“Türkiye’nin vadesi gelen dış borcunu ödeyebilmesi için bulması gereken dış finansman 184 milyar dolar. Bunun yanı sıra dış ticaretteki cari açıktan doğan 50 milyar doları da bulması gerekiyor. Toplam 230 milyar dolar yapıyor” hatırlatmasını yapan Soral, şunları ekledi:‘Doğu’da yeni bir dünya kuruluyor’“Kalkınma literatüründe dışarıdan spekülatif sermaye getireyim diye bir şey yok. Mesela dünyada finans merkezi olup da sanayileşen, kalkınan ve üreten bir tane ülke yok” diye devam eden Soral, ‘Batı’nın çöküşte olduğunu ve dünyanın merkezinin Doğu’ya doğru kaydığını’ şöyle anlattı:Soral, “Özet olarak açıklanan o fonların geleceğini düşünmüyorum, gelirse de sıcak para olarak geldiği noktada makro ekonomik dengelerimizi ve reel kur hedeflememizi bozar. Onun için Türkiye’nin yapması gereken plan doğrultusunda yatırımlara sermaye bulmasıdır” diyerek değerlendirmesini sonlandırdı.

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2022

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

türkiye, ekonomi, dolar, euro, dolar/tl, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, bartu soral, ak parti, recep tayyip erdoğan