https://sputniknews.com.tr/20221205/kacak-cihazlarla-kripto-para-uretirken-yakalandi-1064211965.html
Kaçak cihazlarla kripto para üretirken yakalandı
Kaçak cihazlarla kripto para üretirken yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir evde gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yaptığı belirlenen A.K., gözaltına alındı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T17:00+0300
2022-12-05T17:00+0300
2022-12-05T17:03+0300
kripto para
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aydın
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele, KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Güzelçamlı Mahallesi'ndeki evde gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, A.K.'nin değeri 6 milyon TL'yi bulduğu tahmin edilen cihazlarla kripto para ürettiğini saptadı. Evde yapılan aramada 1 bilgisayar, 80 anakart, 70 ekran kartı ele geçirildi. Malzeme ve cihazlara el konuldu. Gözaltına alınan A.K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220411/catida-kacak-cihazlarla-kripto-para-uretimi-yaparken-yakalandi-1055461915.html
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kripto para, kaçak, aydın
kripto para, kaçak, aydın
Kaçak cihazlarla kripto para üretirken yakalandı
17:00 05.12.2022 (güncellendi: 17:03 05.12.2022) Abone ol
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir evde gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yaptığı belirlenen A.K., gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele, KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Güzelçamlı Mahallesi'ndeki evde gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, A.K.'nin değeri 6 milyon TL'yi bulduğu tahmin edilen cihazlarla kripto para ürettiğini saptadı. Evde yapılan aramada 1 bilgisayar, 80 anakart, 70 ekran kartı ele geçirildi. Malzeme ve cihazlara el konuldu. Gözaltına alınan A.K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.