https://sputniknews.com.tr/20221205/kacak-cihazlarla-kripto-para-uretirken-yakalandi-1064211965.html

Kaçak cihazlarla kripto para üretirken yakalandı

Kaçak cihazlarla kripto para üretirken yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir evde gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yaptığı belirlenen A.K., gözaltına alındı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T17:00+0300

2022-12-05T17:00+0300

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kripto para

kaçak

türkiye

aydın

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele, KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Güzelçamlı Mahallesi'ndeki evde gümrük kaçağı cihazlarla kripto para üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, A.K.'nin değeri 6 milyon TL'yi bulduğu tahmin edilen cihazlarla kripto para ürettiğini saptadı. Evde yapılan aramada 1 bilgisayar, 80 anakart, 70 ekran kartı ele geçirildi. Malzeme ve cihazlara el konuldu. Gözaltına alınan A.K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20220411/catida-kacak-cihazlarla-kripto-para-uretimi-yaparken-yakalandi-1055461915.html

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