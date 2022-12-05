https://sputniknews.com.tr/20221205/iyi-partinin-rize-merkez-ilce-kongresinde-kavga-cikti-1064168609.html

İYİ Parti'nin Rize Merkez İlçe Kongresi'nde kavga çıktı

İYİ Parti'nin Rize Merkez İlçe Kongresi'nde kavga çıktı

İYİ Parti Rize Merkez İlçe 3. Olağan Kongresi'nde partililer arasında kavga çıktı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T14:00+0300

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İYİ Parti Rize Merkez İlçe 3. Olağan Kongresi İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde bugün gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu üyelerinin istifa etmesi ile başkanlığı düşen Gönül Er ile onun yerine il başkanlığı tarafından atanan İsmail Keskin'in yarıştığı kongrede 384 delegeden 349'u oy kullandı. Oy kullanma sürecinin sona ermesiyle açılan sandıktan İsmail Keskin'e 162 oy çıkarken, Gönül Er ise delegelerin 187'sinin oyunu alarak yeniden Merkez İlçe Başkanlığı'na seçildi.Konuşmanın ardından tartışma çıktı, bir anda salon karıştıOyların sayılmasının ardından konuşma yapan İsmail Keskin'in konuşmasının ardından salonda bir anda sesler yükselmeye başladı.Tartışmanın şiddeti arttıkça kavgaya dönüştü ve bir anda salon karıştı. İYİ Parti İl Başkanı Av. Ayşegül Özyanık'ın "Sakin olun" çağrılarına kulak vermeyen salondaki partililer birbirlerine saldırdı. Salonun dışına taşan kavga emniyet güçleri ve diğer partililerce tarafların uzaklaştırılmasıyla sona erdi.

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