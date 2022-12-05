https://sputniknews.com.tr/20221205/iyi-parti-asgari-ucret-teklifini-acikladi-1064212533.html
İYİ Parti asgari ücret teklifini açıkladı
İYİ Parti asgari ücret teklifini açıkladı
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin 9 bin 600 TL düzeyinde olması... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T17:22+0300
2022-12-05T17:22+0300
2022-12-05T17:22+0300
ekonomi
iyi parti
ekonomi
asgari ücret
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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, partisinin genel merkez binasında gündeme ilişkin basın açıklaması yaptı.Asgari ücret konusunun bugünkü Başkanlık Divanı toplantısında ele alındığını kaydeden Zorlu, '2023 yılındaki asgari ücretin 9.600 TL düzeyinde olması gerektiğini' söyledi. Zorlu, ücretin 3 ayda bir güncellenmesi ve işverenlere vergi boyutunda sağlanan desteğin devam etmesi gerektiğini ekledi.TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına değinen Zorlu, “Enflasyon konusunda baz etkisi sezonu açıldı. Bugün açıklanan rakam da esasında başlayan bir ilizyonun ilk halkası. Seçim yaklaşırken milletimize sunulmaz istenen baz etkisi senaryosunun başladığını ifade edebilirim” değerlendirmesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221205/disk-asgari-ucret-talebini-acikladi-1064165738.html
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iyi parti, ekonomi, asgari ücret
iyi parti, ekonomi, asgari ücret
İYİ Parti asgari ücret teklifini açıkladı
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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin 9 bin 600 TL düzeyinde olması gerektiğini söyledi.
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, partisinin genel merkez binasında gündeme ilişkin basın açıklaması yaptı.
Asgari ücret konusunun bugünkü Başkanlık Divanı toplantısında ele alındığını kaydeden Zorlu, '2023 yılındaki asgari ücretin 9.600 TL düzeyinde olması gerektiğini' söyledi. Zorlu, ücretin 3 ayda bir güncellenmesi ve işverenlere vergi boyutunda sağlanan desteğin devam etmesi gerektiğini ekledi.
TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına değinen Zorlu, “Enflasyon konusunda baz etkisi sezonu açıldı. Bugün açıklanan rakam da esasında başlayan bir ilizyonun ilk halkası. Seçim yaklaşırken milletimize sunulmaz istenen baz etkisi senaryosunun başladığını ifade edebilirim” değerlendirmesini yaptı.