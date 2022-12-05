https://sputniknews.com.tr/20221205/iyi-parti-asgari-ucret-teklifini-acikladi-1064212533.html

İYİ Parti asgari ücret teklifini açıkladı

İYİ Parti asgari ücret teklifini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin 9 bin 600 TL düzeyinde olması... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T17:22+0300

2022-12-05T17:22+0300

2022-12-05T17:22+0300

ekonomi

iyi parti

ekonomi

asgari ücret

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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, partisinin genel merkez binasında gündeme ilişkin basın açıklaması yaptı.Asgari ücret konusunun bugünkü Başkanlık Divanı toplantısında ele alındığını kaydeden Zorlu, '2023 yılındaki asgari ücretin 9.600 TL düzeyinde olması gerektiğini' söyledi. Zorlu, ücretin 3 ayda bir güncellenmesi ve işverenlere vergi boyutunda sağlanan desteğin devam etmesi gerektiğini ekledi.TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına değinen Zorlu, “Enflasyon konusunda baz etkisi sezonu açıldı. Bugün açıklanan rakam da esasında başlayan bir ilizyonun ilk halkası. Seçim yaklaşırken milletimize sunulmaz istenen baz etkisi senaryosunun başladığını ifade edebilirim” değerlendirmesini yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20221205/disk-asgari-ucret-talebini-acikladi-1064165738.html

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iyi parti, ekonomi, asgari ücret