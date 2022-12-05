https://sputniknews.com.tr/20221205/ispanyol-basini-cristiano-ronaldo-al-nassr-ile-anlasti-1064177753.html
İspanyol basını: Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile 500 milyon euro karşılığında anlaştı
İspanyol basını: Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile 500 milyon euro karşılığında anlaştı
İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile 2.5 yıllığına anlaşma sağladı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T15:00+0300
2022-12-05T15:00+0300
2022-12-05T15:03+0300
spor
cristiano ronaldo
transfer
suudi arabistan
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Katar'daki FIFA 2022 Dünya Kupası'nda mücadelen eden 37 yaşındaki yıldızın, yeni takımı belli oldu.İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre Ronaldo, Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardı.Portekizli yıldız oyuncunun 2.5 yıllık sözleşme için toplam 500 milyon euro kazanacağı belirtildi.Cristiano Ronaldo'nun 1 Ocak itibariyle 2.5 yıllığına Al-Nassr forması giymesi bekleniyor.
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cristiano ronaldo, transfer, suudi arabistan
cristiano ronaldo, transfer, suudi arabistan
İspanyol basını: Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile 500 milyon euro karşılığında anlaştı
15:00 05.12.2022 (güncellendi: 15:03 05.12.2022) Abone ol
İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile 2.5 yıllığına anlaşma sağladı.
Katar'daki FIFA 2022 Dünya Kupası'nda mücadelen eden 37 yaşındaki yıldızın, yeni takımı belli oldu.
İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre Ronaldo, Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardı.
Portekizli yıldız oyuncunun 2.5 yıllık sözleşme için toplam 500 milyon euro kazanacağı belirtildi.
Cristiano Ronaldo'nun 1 Ocak itibariyle 2.5 yıllığına Al-Nassr forması giymesi bekleniyor.