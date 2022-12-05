https://sputniknews.com.tr/20221205/ingiltereye-giden-ucakta-bomba-tehdidi-ucak-cekyaya-yonlendirildi-1064155671.html

İngiltere'ye giden uçakta bomba tehdidi: Uçak Çekya'ya yönlendirildi

İngiltere'ye giden uçakta bomba tehdidi: Uçak Çekya'ya yönlendirildi

İngiltere'ye giden bir uçak, içinde el yapımı patlayıcı olduğundan şüphelenilmesi üzerine Çekya'da bir havaalanına yönlendirildi. 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T07:50+0300

2022-12-05T07:50+0300

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dünya

ingiltere

çekya

yolcu uçağı

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Polonya'nın Krakow kentinden İngiltere'nin Bristol şehrie giden bir uçak, içinde el yapımı patlayıcı olduğundan şüphelenilmesi üzerine Çekya'da bir havaalanına yönlendirildi.Uçağın Polonya'daki Krakow'dan İngiltere'deki Bristol'e uçtuğu açıklandı.Çekya'daki Prag Havalimanı'nın resmi Twitter hesabı “22:50'de yön değiştiren bir uçak, Prague airport Krakow-Bristol rotasına güvenli bir şekilde indi. Yolcuların ve tüm hava trafiğinin güvenliğini sağlamaya yönelik tüm eylemler şu anda Çek polisi tarafından yürütülüyor" mesajı yayınladı.Çek polisi, piroteknisyenlerinin olay yerinde olduğunu ve soruşturma yürüttüğünü doğruladı. "Piroteknisyenlerimiz şu anda olay yerinde ve bildirilen patlayıcı sistemin varlığını araştırıyorlar" dedi.NTV'nin haberine göre, memurlar uçağı araştırıp incelerken yolcuların uçağı terk etmesine izin verildi.Resmi adı Prag Vaclav Havel Havaalanı olan Prag Havaalanı, Çek Cumhuriyeti'ndeki en işlek havaalanı.

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