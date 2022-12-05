https://sputniknews.com.tr/20221205/ingiltereye-giden-ucakta-bomba-tehdidi-ucak-cekyaya-yonlendirildi-1064155671.html
İngiltere'ye giden uçakta bomba tehdidi: Uçak Çekya'ya yönlendirildi
İngiltere'ye giden uçakta bomba tehdidi: Uçak Çekya'ya yönlendirildi
İngiltere'ye giden bir uçak, içinde el yapımı patlayıcı olduğundan şüphelenilmesi üzerine Çekya'da bir havaalanına yönlendirildi. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T07:50+0300
2022-12-05T07:50+0300
2022-12-05T07:50+0300
dünya
ingiltere
çekya
yolcu uçağı
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Polonya'nın Krakow kentinden İngiltere'nin Bristol şehrie giden bir uçak, içinde el yapımı patlayıcı olduğundan şüphelenilmesi üzerine Çekya'da bir havaalanına yönlendirildi.Uçağın Polonya'daki Krakow'dan İngiltere'deki Bristol'e uçtuğu açıklandı.Çekya'daki Prag Havalimanı'nın resmi Twitter hesabı “22:50'de yön değiştiren bir uçak, Prague airport Krakow-Bristol rotasına güvenli bir şekilde indi. Yolcuların ve tüm hava trafiğinin güvenliğini sağlamaya yönelik tüm eylemler şu anda Çek polisi tarafından yürütülüyor" mesajı yayınladı.Çek polisi, piroteknisyenlerinin olay yerinde olduğunu ve soruşturma yürüttüğünü doğruladı. "Piroteknisyenlerimiz şu anda olay yerinde ve bildirilen patlayıcı sistemin varlığını araştırıyorlar" dedi.NTV'nin haberine göre, memurlar uçağı araştırıp incelerken yolcuların uçağı terk etmesine izin verildi.Resmi adı Prag Vaclav Havel Havaalanı olan Prag Havaalanı, Çek Cumhuriyeti'ndeki en işlek havaalanı.
ingiltere
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ingiltere, çekya, yolcu uçağı
ingiltere, çekya, yolcu uçağı
İngiltere'ye giden uçakta bomba tehdidi: Uçak Çekya'ya yönlendirildi
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İngiltere'ye giden bir uçak, içinde el yapımı patlayıcı olduğundan şüphelenilmesi üzerine Çekya'da bir havaalanına yönlendirildi.
Polonya'nın Krakow kentinden İngiltere'nin Bristol şehrie giden bir uçak, içinde el yapımı patlayıcı olduğundan şüphelenilmesi üzerine Çekya'da bir havaalanına yönlendirildi.
Uçağın Polonya'daki Krakow'dan İngiltere'deki Bristol'e uçtuğu açıklandı.
Çekya'daki Prag Havalimanı'nın resmi Twitter hesabı “22:50'de yön değiştiren bir uçak, Prague airport Krakow-Bristol rotasına güvenli bir şekilde indi. Yolcuların ve tüm hava trafiğinin güvenliğini sağlamaya yönelik tüm eylemler şu anda Çek polisi tarafından yürütülüyor" mesajı yayınladı.
Çek polisi, piroteknisyenlerinin olay yerinde olduğunu ve soruşturma yürüttüğünü doğruladı. "Piroteknisyenlerimiz şu anda olay yerinde ve bildirilen patlayıcı sistemin varlığını araştırıyorlar" dedi.
NTV'nin haberine
göre, memurlar uçağı araştırıp incelerken yolcuların uçağı terk etmesine izin verildi.
Resmi adı Prag Vaclav Havel Havaalanı olan Prag Havaalanı, Çek Cumhuriyeti'ndeki en işlek havaalanı.