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https://sputniknews.com.tr/20221205/ingiltereye-giden-ucakta-bomba-tehdidi-ucak-cekyaya-yonlendirildi-1064155671.html
İngiltere'ye giden uçakta bomba tehdidi: Uçak Çekya'ya yönlendirildi
İngiltere'ye giden uçakta bomba tehdidi: Uçak Çekya'ya yönlendirildi
İngiltere'ye giden bir uçak, içinde el yapımı patlayıcı olduğundan şüphelenilmesi üzerine Çekya'da bir havaalanına yönlendirildi. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T07:50+0300
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dünya
ingiltere
çekya
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Polonya'nın Krakow kentinden İngiltere'nin Bristol şehrie giden bir uçak, içinde el yapımı patlayıcı olduğundan şüphelenilmesi üzerine Çekya'da bir havaalanına yönlendirildi.Uçağın Polonya'daki Krakow'dan İngiltere'deki Bristol'e uçtuğu açıklandı.Çekya'daki Prag Havalimanı'nın resmi Twitter hesabı “22:50'de yön değiştiren bir uçak, Prague airport Krakow-Bristol rotasına güvenli bir şekilde indi. Yolcuların ve tüm hava trafiğinin güvenliğini sağlamaya yönelik tüm eylemler şu anda Çek polisi tarafından yürütülüyor" mesajı yayınladı.Çek polisi, piroteknisyenlerinin olay yerinde olduğunu ve soruşturma yürüttüğünü doğruladı. "Piroteknisyenlerimiz şu anda olay yerinde ve bildirilen patlayıcı sistemin varlığını araştırıyorlar" dedi.NTV'nin haberine göre, memurlar uçağı araştırıp incelerken yolcuların uçağı terk etmesine izin verildi.Resmi adı Prag Vaclav Havel Havaalanı olan Prag Havaalanı, Çek Cumhuriyeti'ndeki en işlek havaalanı.
ingiltere
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ingiltere, çekya, yolcu uçağı
ingiltere, çekya, yolcu uçağı

İngiltere'ye giden uçakta bomba tehdidi: Uçak Çekya'ya yönlendirildi

07:50 05.12.2022
© AAPilot rahatsızlandı, uçağı hiç deneyimi olmayan yolcu indirdi
Pilot rahatsızlandı, uçağı hiç deneyimi olmayan yolcu indirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© AA
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İngiltere'ye giden bir uçak, içinde el yapımı patlayıcı olduğundan şüphelenilmesi üzerine Çekya'da bir havaalanına yönlendirildi.
Polonya'nın Krakow kentinden İngiltere'nin Bristol şehrie giden bir uçak, içinde el yapımı patlayıcı olduğundan şüphelenilmesi üzerine Çekya'da bir havaalanına yönlendirildi.
Uçağın Polonya'daki Krakow'dan İngiltere'deki Bristol'e uçtuğu açıklandı.
Çekya'daki Prag Havalimanı'nın resmi Twitter hesabı “22:50'de yön değiştiren bir uçak, Prague airport Krakow-Bristol rotasına güvenli bir şekilde indi. Yolcuların ve tüm hava trafiğinin güvenliğini sağlamaya yönelik tüm eylemler şu anda Çek polisi tarafından yürütülüyor" mesajı yayınladı.
Çek polisi, piroteknisyenlerinin olay yerinde olduğunu ve soruşturma yürüttüğünü doğruladı. "Piroteknisyenlerimiz şu anda olay yerinde ve bildirilen patlayıcı sistemin varlığını araştırıyorlar" dedi.
NTV'nin haberine göre, memurlar uçağı araştırıp incelerken yolcuların uçağı terk etmesine izin verildi.

Resmi adı Prag Vaclav Havel Havaalanı olan Prag Havaalanı, Çek Cumhuriyeti'ndeki en işlek havaalanı.
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