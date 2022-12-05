https://sputniknews.com.tr/20221205/icisleri-bakanligi-kasimda-78i-pkk-24u-isid-mensubu-103-terorist-olduruldu-1064160828.html
İçişleri Bakanlığı: Kasım'da 78'i PKK, 24'ü IŞİD mensubu 103 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı: Kasım'da 78'i PKK, 24'ü IŞİD mensubu 103 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Kasımda tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 78'i PKK/KCK, 24'ü DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubu 103 terörist... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T10:48+0300
2022-12-05T10:48+0300
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pkk, işid, içişleri bakanlığı
pkk, işid, içişleri bakanlığı
İçişleri Bakanlığı: Kasım'da 78'i PKK, 24'ü IŞİD mensubu 103 terörist öldürüldü
10:48 05.12.2022 (güncellendi: 11:09 05.12.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Kasımda tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 78'i PKK/KCK, 24'ü DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubu 103 terörist etkisiz hale getirildi" açıklaması yaptı.