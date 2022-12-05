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İçişleri Bakanlığı: Kasım'da 78'i PKK, 24'ü IŞİD mensubu 103 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı: Kasım'da 78'i PKK, 24'ü IŞİD mensubu 103 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Kasımda tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 78'i PKK/KCK, 24'ü DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubu 103 terörist... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
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pkk, işid, içişleri bakanlığı
pkk, işid, içişleri bakanlığı

İçişleri Bakanlığı: Kasım'da 78'i PKK, 24'ü IŞİD mensubu 103 terörist öldürüldü

10:48 05.12.2022 (güncellendi: 11:09 05.12.2022)
© AA İsmail Çataklı
 İsmail Çataklı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© AA
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Kasımda tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 78'i PKK/KCK, 24'ü DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubu 103 terörist etkisiz hale getirildi" açıklaması yaptı.
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