https://sputniknews.com.tr/20221205/icisleri-bakan-yardimcisi-catakli-ibbdeki-sorusturma-cuma-gunune-kadar-tamamlanmis-olacak-1064214046.html

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: İBB'deki soruşturma cuma gününe kadar tamamlanmış olacak

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: İBB'deki soruşturma cuma gününe kadar tamamlanmış olacak

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, belediyelere yönelik sürdürülen terör soruşturmalarına ilişkin, "Cuma gününe kadar İstanbul... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T18:15+0300

2022-12-05T18:15+0300

2022-12-05T18:15+0300

politika

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda, bazı belediyelerle ilgili yürütülen terör soruşturmaları hakkında bilgi verdi.Çataklı, "Cuma gününe kadar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili soruşturma da tamamlanmış olacak." dedi.Çataklı, belediyelerdeki soruşturmalarda yeni gelişmeler ve soruşturmaların objektif yapılmadığı eleştirilerine yönelik soru üzerine, konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun basın bilgilendirme toplantısı düzenlediğini hatırlattı.Daha sonra Teftiş Kurulu Başkanlığınca kamuoyu bilgilendirmesi yapıldığını aktaran Çataklı, şunları kaydetti:İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelerdeki terör soruşturmalarıyla ilgili süreci önceki hafta sonu basın toplantısında açıkladı.Bakan Soylu, terör soruşturmaları yürütülen İstanbul ve diğer büyükşehir belediyelerinde herhangi bir görevlendirme yapılmasının gündemde olmadığını vurgulayarak, "Terörden uzak dursunlar bize yeter, başka bir şey istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.Bazı belediyelerin personel alırken hukuki süreci işletmediğini vurgulayan Bakan Soylu, "Kontrollü bir hile ve hülle yöntemi uyguluyorlar" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden örnek veren Soylu, şunları kaydetti:"Toplam 1668 kişi hakkında terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair ilişik kaydı ve adli kayıt bulunduğu tespit edilmiştir. 6 kişinin bizzat PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet göstermiş olduğu tespit edilmiştir.2019 seçimlerinden bu yana 74 belediyede 88 terör soruşturması yapıldı. 9 soruşturma halen devam ediyor. Bunun bir siyasi mesele olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.Herhangi bir siyasi partiye yönelik baskı, herhangi bir siyasi partiye yönelik anlayış söz konusu değil. Birilerinin terör örgütlerine moral vermeye cesaretlendirmeye kapı arkasından istihdam sağlamaya, kontrollü hile ve hülle yöntemleriyle onlara imkan sağlamaya hakkı yoktur. Biz bunlara fırsat vermeyiz."

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)