https://sputniknews.com.tr/20221205/hindistanda-iki-kardes-ayni-adamla-evlendi-1064208347.html
Hindistan'da ikiz kardeşler aynı adamla evlendi
Hindistan'da ikiz kardeşler aynı adamla evlendi
Hindistan'ın Mumbai şehrinde yaşayan iki kardeş, aynı adamla evlenmeye karar verdi ve haklarında soruşturma başlatıldı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T15:29+0300
2022-12-05T15:29+0300
2022-12-05T15:32+0300
dünya
hindistan
evlilik
soruşturma
mumbai
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Mumbai'nin Maharashtra'na bağlı Solapur semtinde düzenlenen düğünde, ikiz kız kardeşlerin aynı adamla evlendikleri görüldü. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülere göre, evlilik tarafların ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, 36 yaşındaki Rinky ve Pinky isimli kardeşler, Atul isimli bir adamla evlenmeyi kabul etti ve aileler de bu karara karşı çıkmadı.Edinilen bilgilere göre Rinky, Pinky ve Atul'un çocukluktan beri aynı evde yaşadıkları ve Rinky-Pinky'nin babasının ölümünden sonra Atul'un aileye yardım ettiği belirtildi.Öte yandan, evlilik kararı alan üçlüye Hindistan'daki medeni kanunun 494. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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hindistan, evlilik, soruşturma, mumbai
hindistan, evlilik, soruşturma, mumbai
Hindistan'da ikiz kardeşler aynı adamla evlendi
15:29 05.12.2022 (güncellendi: 15:32 05.12.2022) Abone ol
Hindistan'ın Mumbai şehrinde yaşayan iki kardeş, aynı adamla evlenmeye karar verdi ve haklarında soruşturma başlatıldı.
Mumbai'nin Maharashtra'na bağlı Solapur semtinde düzenlenen düğünde, ikiz kız kardeşlerin aynı adamla evlendikleri görüldü.
Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülere göre, evlilik tarafların ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, 36 yaşındaki Rinky ve Pinky isimli kardeşler, Atul isimli bir adamla evlenmeyi kabul etti ve aileler de bu karara karşı çıkmadı.
Edinilen bilgilere göre Rinky, Pinky ve Atul'un çocukluktan beri aynı evde yaşadıkları ve Rinky-Pinky'nin babasının ölümünden sonra Atul'un aileye yardım ettiği belirtildi.
Öte yandan, evlilik kararı alan üçlüye Hindistan'daki medeni kanunun 494. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.