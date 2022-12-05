https://sputniknews.com.tr/20221205/hindistan-rusyadan-tavansiz-petrol-ithalatini-surdurecek-1064213779.html
Hindistan, Rusya'dan tavansız petrol ithalatını sürdürecek
Hindistan, Rusya'dan tavansız petrol ithalatını sürdürecek
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Avrupa ülkelerinin kendi enerji ihtiyaçlarını öncelerken Hindistan'dan başka türlü davranmasını... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T18:00+0300
2022-12-05T18:00+0300
2022-12-05T18:00+0300
ekonomi
hindistan
rusya
petrol
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Hindistan, kendi enerji ihtiyaçlarına öncelik vererek Rusya'dan petrol tedarikine devam etmeyi planlıyor.Bloomberg'te yer alan habere göre, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ülkesini ziyaret eden Alman mevkidaşı Annalena Baerbock'la yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.Avrupa ülkelerinin kendi enerji ihtiyaçlarını öncelerken Hindistan'dan başka türlü davranmasını istemelerinin doğru olmadığını kaydeden Jaishankar, "Avrupa, kendi seçimini yapacak. Bu onların hakkı" ifadelerini kullandı.Jaishankar, petrol fiyatına ilişkin bilgi paylaşmadı ancak Hindistan'dan daha çok Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan fosil yakıt ithal ettiğine dikkati çekti.Tavan fiyata uymamıştıJaishankar'ın açıklaması, Batı ülkelerinin Moskova'nın petrol ihracatından elde ettiği geliri azaltabilmek için tavan fiyat uygulanmasına yönelik baskı yapmasının ardından geldi.Hint yetkililer, düşük petrol fiyatının Hindistan'a fayda sağladığını kaydederek, Rusya'dan petrol satın alınmasını savunuyor.Hindistan, şimdiye kadar G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği tarafından Rus petrolü için belirlenen ve bugün aktifleştirilen 60 dolarlık tavan fiyata uymamıştı.Rusya'dan petrol ithalatı Ekim'de rekor seviyeye ulaştıRusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından bu yana Hindistan, düzenli olarak Rusya'dan indirimli petrol ithalatına devam etti.Ülke basınına göre, Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatı, Ekim 2022'de rekor seviyeye ulaştı ve Rusya, günlük ithal edilen varil miktarı açısından Hindistan'ın en büyük petrol tedarikçisi haline geldi.Moskova'ya uygulanan Batılı yaptırımları desteklemeyen Hindistan, Ukrayna'da "şiddetin derhal sonlandırılması" çağrısında bulunuyor.
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hindistan, rusya, petrol
Hindistan, Rusya'dan tavansız petrol ithalatını sürdürecek
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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Avrupa ülkelerinin kendi enerji ihtiyaçlarını öncelerken Hindistan'dan başka türlü davranmasını istemelerinin doğru olmadığını kaydetti.
Hindistan, kendi enerji ihtiyaçlarına öncelik vererek Rusya'dan petrol tedarikine devam etmeyi planlıyor.
Bloomberg'te yer alan habere göre, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ülkesini ziyaret eden Alman mevkidaşı Annalena Baerbock'la yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.
Avrupa ülkelerinin kendi enerji ihtiyaçlarını öncelerken Hindistan'dan başka türlü davranmasını istemelerinin doğru olmadığını kaydeden Jaishankar, "Avrupa, kendi seçimini yapacak. Bu onların hakkı" ifadelerini kullandı.
Jaishankar, petrol fiyatına ilişkin bilgi paylaşmadı ancak Hindistan'dan daha çok Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan fosil yakıt ithal ettiğine dikkati çekti.
Tavan fiyata uymamıştı
Jaishankar'ın açıklaması, Batı ülkelerinin Moskova'nın petrol ihracatından elde ettiği geliri azaltabilmek için tavan fiyat uygulanmasına yönelik baskı yapmasının ardından geldi.
Hint yetkililer, düşük petrol fiyatının Hindistan'a fayda sağladığını kaydederek, Rusya'dan petrol satın alınmasını savunuyor.
Hindistan, şimdiye kadar G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği tarafından Rus petrolü için belirlenen ve bugün aktifleştirilen 60 dolarlık tavan fiyata uymamıştı.
Rusya'dan petrol ithalatı Ekim'de rekor seviyeye ulaştı
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından bu yana Hindistan, düzenli olarak Rusya'dan indirimli petrol ithalatına devam etti.
Ülke basınına göre, Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatı, Ekim 2022'de rekor seviyeye ulaştı ve Rusya, günlük ithal edilen varil miktarı açısından Hindistan'ın en büyük petrol tedarikçisi haline geldi.
Moskova'ya uygulanan Batılı yaptırımları desteklemeyen Hindistan, Ukrayna'da "şiddetin derhal sonlandırılması" çağrısında bulunuyor.