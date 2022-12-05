https://sputniknews.com.tr/20221205/hacizli-mallara-e-satis-donemi-1064159987.html
Hacizli mallara e-satış dönemi
Hacizli mallara e-satış dönemi
Hacizli malların elektronik ortamda açık artırmayla satışı yöntemi, 8 Mart 2023’e kadar Türkiye çapında uygulamaya geçirilecek. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T10:36+0300
2022-12-05T10:36+0300
2022-12-05T10:36+0300
türkiye
haciz
e-haciz
türkiye
adalet bakanlığı
satış
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Hacizli malların satışında açık arttırmayla fiziksel satış dönemi bitiyor.Hürriyet'ten Oya Armuçtu'nun haberine göre; Adalet Bakanlığı’nın Mart 2022’de pilot uygulaması başlatılan hacizli malların elektronik ortamda açık artırmayla satışı yöntemi, 8 Mart 2023’e kadar Türkiye çapında uygulamaya geçirilecek. Yeni modelle artık mezat salonlarında gerçekleştirilen fiziki satış dönemi kapanacak. Bu malların açık arttırma işlemleri tamamen elektronik ortamda yapılacak.Açık arttırmayla satış işlemlerinde, taşınırın açık arttırma şartnamesi, taşınır ya da taşınmazların elektronik satış ortamında açık arttırma ilanı, açık arttırma şartnamesi, gazete ilanı ve artırma sonuç tutanağının kullanımında zorunluluk bulunuyor.Arttırmaya katılabilmek için hacizli malın değerinin yüzde 10’unu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç arttırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması zorunlu.Portalda yapılan açık arttırmada teklif verme süresi 7 gün olarak belirlenirken, elektronik ortamda teklif verebilmek için Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan sözleşmenin katılımcılar tarafından kabul edilmesi gerekli. Açık artırmada, teklif verenlerin kişisel bilgileri, artırma süresi içinde bilişim sistemini işleten kamu görevlileri hariç hiç kimse tarafından görülemeyecek.
https://sputniknews.com.tr/20221110/sgk-gazi-uzman-cavusa-haciz-gonderdi-1063274578.html
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haciz, e-haciz, türkiye, adalet bakanlığı, satış
haciz, e-haciz, türkiye, adalet bakanlığı, satış
Hacizli mallara e-satış dönemi
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Hacizli malların elektronik ortamda açık artırmayla satışı yöntemi, 8 Mart 2023’e kadar Türkiye çapında uygulamaya geçirilecek.
Hacizli malların satışında açık arttırmayla fiziksel satış dönemi bitiyor.
Hürriyet'ten Oya Armuçtu'nun haberine
göre; Adalet Bakanlığı’nın
Mart 2022’de pilot uygulaması başlatılan hacizli
malların elektronik ortamda açık artırmayla satışı yöntemi, 8 Mart 2023’e kadar Türkiye çapında uygulamaya geçirilecek. Yeni modelle artık mezat salonlarında
gerçekleştirilen fiziki satış dönemi kapanacak. Bu malların açık arttırma işlemleri tamamen elektronik ortamda yapılacak.
Açık arttırmayla satış işlemlerinde, taşınırın açık arttırma şartnamesi, taşınır ya da taşınmazların elektronik satış ortamında açık arttırma ilanı, açık arttırma şartnamesi, gazete ilanı ve artırma sonuç tutanağının kullanımında zorunluluk bulunuyor.
Arttırmaya katılabilmek için hacizli malın değerinin yüzde 10’unu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç arttırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması zorunlu.
Portalda yapılan açık arttırmada teklif verme süresi 7 gün olarak belirlenirken, elektronik ortamda teklif verebilmek için Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan sözleşmenin katılımcılar tarafından kabul edilmesi gerekli. Açık artırmada, teklif verenlerin kişisel bilgileri, artırma süresi içinde bilişim sistemini işleten kamu görevlileri hariç hiç kimse tarafından görülemeyecek.