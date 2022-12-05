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Güney Kore'yi rahat geçen Brezilya, 4 golle çeyrek final biletini aldı
Güney Kore'yi rahat geçen Brezilya, 4 golle çeyrek final biletini aldı
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Son 16 Turu’nda Brezilya, Güney Kore’yi 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Sambacılar, çeyrek... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T23:58+0300
2022-12-06T00:07+0300
spor
brezilya
çeyrek final
güney kore
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2022 Dünya Kupası’nda Son 16 turu heyecanı sürüyor. Turnuvanın şampiyonluk adaylarından ve G Grubu’nu lider tamamlayan Brezilya, H Grubu ikincisi Güney Kore ile 974 Stadyumu’nda karşılaşırken, mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çaldı. Maça hızlı başlayan Brezilya, 7. dakikada Raphinha’nın sağ taraftan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topu önünde bulan Vinicius Junior ilk golü atan isim oldu. 13. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Neymar farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. Oyun kontrolünü eline alan Sambacılar 29. dakikada seri paslaşmalar sonucu Richarlison’un ayağından bir gol daha buldu. Kalesinde gördüğü pozisyonlarda kaleci Alisson gole izin vermezken, 36. dakikikada fark 4’e çıktı. Vinicius Junior’un ceza sahası içi sol taraftan verdiği pasta Lucas Paqueta golü atan isim olurken, ilk yarı da 4-0 tamamlandı. İkinci yarıda tempo düşerken, Asya ekibi 76. dakikada Seung-Ho Baek’in ayağından bulduğu golle farkı 3’e indirdi.Müsabakayı 4-1 kazanan Brezilya, 9 Aralık’ta oynanacak çeyrek final maçında Hırvatistan’ın rakibi oldu.Neymar, Pele’ye yaklaştıBrezilya’nın yıldız ismi Neymar, Güney Kore karşısında attığı golle turnuvadaki ilk golünü kaydederken, milli takımdaki toplam gol sayısını 76’ya yükseltti. 30 yaşındaki yıldız, 2014 Dünya Kupası’nda 4, 2018 Dünya Kupası’nda ise 2 gole imza atmıştı. Sambacılarda en golcü isim olan Pele’nin milli takım formasıyla 77 golü bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221205/japonyaya-penaltilarda-3-1-ustunluk-kuran-hirvatistan-dunya-kupasinda-ceyrek-finale-yukseldi-1064221254.html
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brezilya, çeyrek final, güney kore
brezilya, çeyrek final, güney kore

Güney Kore'yi rahat geçen Brezilya, 4 golle çeyrek final biletini aldı

23:58 05.12.2022 (güncellendi: 00:07 06.12.2022)
© İHAKatar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Son 16 Turu’nda Brezilya, Güney Kore’yi 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Sambacılar, çeyrek finalde Hırvatistan’ın rakibi oldu.
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Son 16 Turu’nda Brezilya, Güney Kore’yi 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Sambacılar, çeyrek finalde Hırvatistan’ın rakibi oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© İHA
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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Son 16 Turu’nda Brezilya, Güney Kore’yi 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Sambacılar, çeyrek finalde Hırvatistan’ın rakibi oldu.
2022 Dünya Kupası’nda Son 16 turu heyecanı sürüyor. Turnuvanın şampiyonluk adaylarından ve G Grubu’nu lider tamamlayan Brezilya, H Grubu ikincisi Güney Kore ile 974 Stadyumu’nda karşılaşırken, mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çaldı.
Maça hızlı başlayan Brezilya, 7. dakikada Raphinha’nın sağ taraftan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topu önünde bulan Vinicius Junior ilk golü atan isim oldu. 13. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Neymar farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti.
Oyun kontrolünü eline alan Sambacılar 29. dakikada seri paslaşmalar sonucu Richarlison’un ayağından bir gol daha buldu. Kalesinde gördüğü pozisyonlarda kaleci Alisson gole izin vermezken, 36. dakikikada fark 4’e çıktı.
Vinicius Junior’un ceza sahası içi sol taraftan verdiği pasta Lucas Paqueta golü atan isim olurken, ilk yarı da 4-0 tamamlandı.
İkinci yarıda tempo düşerken, Asya ekibi 76. dakikada Seung-Ho Baek’in ayağından bulduğu golle farkı 3’e indirdi.
Müsabakayı 4-1 kazanan Brezilya, 9 Aralık’ta oynanacak çeyrek final maçında Hırvatistan’ın rakibi oldu.

Neymar, Pele’ye yaklaştı

Brezilya’nın yıldız ismi Neymar, Güney Kore karşısında attığı golle turnuvadaki ilk golünü kaydederken, milli takımdaki toplam gol sayısını 76’ya yükseltti.
30 yaşındaki yıldız, 2014 Dünya Kupası’nda 4, 2018 Dünya Kupası’nda ise 2 gole imza atmıştı. Sambacılarda en golcü isim olan Pele’nin milli takım formasıyla 77 golü bulunuyor.
Japonya-Hırvatistan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
SPOR
Japonya'ya penaltılarda 3-1 üstünlük kuran Hırvatistan, Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
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