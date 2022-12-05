https://sputniknews.com.tr/20221205/gazeteci-ibrahim-haskologluna-12-yila-kadar-hapis-istemi-1064216318.html
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'na 12 yıla kadar hapis istemi
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'na 12 yıla kadar hapis istemi
Hakkında 'kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek' suçundan açılan soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra tahliye edilen İbrahim Haskoloğlu'nun... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T19:36+0300
2022-12-05T19:36+0300
2022-12-05T19:36+0300
gazeteci
ibrahim haskoloğlu
hapis istemi
türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek'" suçundan açılan soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra tahliye edilen gazeteci İbrahim Haskoloğlu hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, açılan soruşturma kapsamında Üsküdar'daki evinde gözaltına alınarak 19 Nisan'da tutuklanmış ve 27 Nisan'da serbest bırakılmıştı.Haskoloğlu, sosyal medya hesabından hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandığını duyurdu. Haskoloğlu, şu ifadeleri kullandı:"Türk vatandaşlarının kişisel verilerinin ortada olduğunu gösterdiğim haberlerim nedeniyle bugün hakkımda 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.Verilerinize sahip çıkamayanlar için hiçbir soruşturma başlatılmadı.Bu bana değil sizin haber hakkınıza verilen cezadır."
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gazeteci, ibrahim haskoloğlu, hapis istemi
gazeteci, ibrahim haskoloğlu, hapis istemi
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'na 12 yıla kadar hapis istemi
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Hakkında 'kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek' suçundan açılan soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra tahliye edilen İbrahim Haskoloğlu'nun 12 yıla kadar hapsi isteniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek'" suçundan açılan soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra tahliye edilen gazeteci İbrahim Haskoloğlu hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, açılan soruşturma kapsamında Üsküdar'daki evinde gözaltına alınarak 19 Nisan'da tutuklanmış ve 27 Nisan'da serbest bırakılmıştı.
Haskoloğlu, sosyal medya hesabından hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandığını duyurdu. Haskoloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Türk vatandaşlarının kişisel verilerinin ortada olduğunu gösterdiğim haberlerim nedeniyle bugün hakkımda 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Verilerinize sahip çıkamayanlar için hiçbir soruşturma başlatılmadı.
Bu bana değil sizin haber hakkınıza verilen cezadır."