https://sputniknews.com.tr/20221205/galatasaray-sartlar-olusursa-cristiano-ronaldo-korfez-yerine-galatasaraya-gelmek-istiyor-1064215481.html
Galatasaray: Şartlar oluşursa Cristiano Ronaldo, Körfez yerine Galatasaray'a gelmek istiyor
Galatasaray: Şartlar oluşursa Cristiano Ronaldo, Körfez yerine Galatasaray'a gelmek istiyor
Galatasaray Sportif Yönetim Kurulu üyesi Kırmızı, "Şartlar oluşursa Cristiano Ronaldo Körfez yerine Galatasaray'a gelmek istiyor" ifadesini kullandı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T19:16+0300
2022-12-05T19:16+0300
2022-12-05T19:20+0300
galatasaray
cristiano ronaldo
spor
transfer
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Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Nihat Kırmızı, Radyospor'da Özgür Sancar'ın programına katılarak açıklamalarda bulundu. Kırmızı, "Şartlar oluşursa Cristiano Ronaldo, Körfez ülkeleri yerine Galatasaray'a gelmek istiyor" ifadesini kullandı.'Ronaldo transferi çok zor'Galatasaray AŞ yöneticisi konuşmasına şöyle devam etti: Kırmızı'nın bu açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20221124/galatasaray-baskani-ozbek-cristiano-ronaldo-planlarimiz-icinde-yok-1063787259.html
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galatasaray, cristiano ronaldo, transfer
galatasaray, cristiano ronaldo, transfer
Galatasaray: Şartlar oluşursa Cristiano Ronaldo, Körfez yerine Galatasaray'a gelmek istiyor
19:16 05.12.2022 (güncellendi: 19:20 05.12.2022) Abone ol
Galatasaray Sportif Yönetim Kurulu üyesi Kırmızı, "Şartlar oluşursa Cristiano Ronaldo Körfez yerine Galatasaray'a gelmek istiyor" ifadesini kullandı.
Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Nihat Kırmızı, Radyospor'da Özgür Sancar'ın programına katılarak açıklamalarda bulundu. Kırmızı, "Şartlar oluşursa Cristiano Ronaldo, Körfez ülkeleri yerine Galatasaray'a gelmek istiyor" ifadesini kullandı.
'Ronaldo transferi çok zor'
Galatasaray AŞ yöneticisi konuşmasına şöyle devam etti:
"Erken konuşmak transfere zarar verebilir. Ronaldo transferi çok zor. Bence şartlar oluşursa Ronaldo da Körfez ülkelerinden birinde oynamaktansa Galatasaray'da oynamayı ister."
Kırmızı'nın bu açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.