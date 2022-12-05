https://sputniknews.com.tr/20221205/galatasaray-sartlar-olusursa-cristiano-ronaldo-korfez-yerine-galatasaraya-gelmek-istiyor-1064215481.html

Galatasaray: Şartlar oluşursa Cristiano Ronaldo, Körfez yerine Galatasaray'a gelmek istiyor

Galatasaray: Şartlar oluşursa Cristiano Ronaldo, Körfez yerine Galatasaray'a gelmek istiyor

Galatasaray Sportif Yönetim Kurulu üyesi Kırmızı, "Şartlar oluşursa Cristiano Ronaldo Körfez yerine Galatasaray'a gelmek istiyor" ifadesini kullandı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T19:16+0300

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galatasaray

cristiano ronaldo

spor

transfer

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Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Nihat Kırmızı, Radyospor'da Özgür Sancar'ın programına katılarak açıklamalarda bulundu. Kırmızı, "Şartlar oluşursa Cristiano Ronaldo, Körfez ülkeleri yerine Galatasaray'a gelmek istiyor" ifadesini kullandı.'Ronaldo transferi çok zor'Galatasaray AŞ yöneticisi konuşmasına şöyle devam etti: Kırmızı'nın bu açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20221124/galatasaray-baskani-ozbek-cristiano-ronaldo-planlarimiz-icinde-yok-1063787259.html

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galatasaray, cristiano ronaldo, transfer