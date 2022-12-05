https://sputniknews.com.tr/20221205/fransiz-futbolcu-mbappe-alkollu-icki-logosu-onunde-poz-vermeyi-reddetti-1064163720.html

Fransız futbolcu Mbappe, alkollü içki logosu önünde poz vermeyi reddetti

Fransız futbolcu Mbappe, alkollü içki logosu önünde poz vermeyi reddetti

Fransa Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, Katar'da süren Dünya Kupası kapsamındaki bir etkinlikte objektiflere poz verirken, alkollü içki... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

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spor

kylian mbappe

fransa

2022 dünya kupası

alkollü içki

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Katar'da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarındaki performansı nedeniyle 3 kez maçın yıldızı seçilen Mbappe, 'Maçın adamı' çekimleri için kamera karşısına geçti.Fransız basınında yer alan haberlere göre yıldız oyuncu, çekimler sırasında sponsorlardan alkollü içki markasının amblemi önünde poz vermeyi reddedip, firmanın isim ve logosunu arka plandan çıkarttırdı.Uluslararası basında Mbappe'nin bu hareketi, alkole teşvik etmemek için yaptığı ifade edildi.Ayrıca Mbappe'ye, aynı etkinlikte gazetecilere konuşmayı reddettiği gerekçesiyle ceza verildi. FIFA, Fransız oyuncuya 10 bin 200 avro (yaklaşık 200 bin TL) para cezası verirken, Mbappe, bu rakamı kendi cebinden ödeyeceğini açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20210617/ronaldo-ve-pogbanin-ardindan-locatelli-de-sise-kaldirdi-1044756163.html

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kylian mbappe, fransa, 2022 dünya kupası, alkollü içki