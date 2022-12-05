https://sputniknews.com.tr/20221205/fransada-supermarketlere-gida-fiyatlarini-artirin-talebi-1064157098.html

Fransa'da süpermarketlere 'Gıda fiyatlarını artırın' talebi

Fransa'da süpermarketlere 'Gıda fiyatlarını artırın' talebi

Fransa Ticaret ve Distribütörler Federasyonu temsilcisi Jacques Creyssel, bu hafta üreticilerin perakendecilerden ürünlerde çift haneli artışlar yapmalarını... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T09:37+0300

2022-12-05T09:37+0300

2022-12-05T09:37+0300

avrupa'da enerji krizi

enflasyon

fransa

gıda

fiyat artışı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055998172_0:52:999:614_1920x0_80_0_0_3f66b0a00b2a2c1d8d843b63279b680d.jpg

Avrupa'da enerji krizi nedeniyle tedarik sorunları devam ederken gıdaların marketlerdeki etiket fiyatları da artmayı sürdürüyor.Fransa Ticaret ve Distribütörler Federasyonu temsilcisi Jacques Creyssel, yaptığı açıkamada enflasyon ve 'aşırı yüksek' üretim maliyetleri nedeniyle bu hafta üreticilerin perakendecilerden ürünlerde çift haneli artışlar yapmalarını talep ettiğini belirtti.Creyssel, gıda üreticilerinin bazı ürünlerde yüzde 15 ile 25 arasında fiyat artışı talep ettiğini dile getirdi.Yetkili, makarna ve jambon için yüzde 7, tavuk fileto için yüzde 10, şeker için yüzde 26 ve soda için yüzde 30'a kadar fiyat artışı talep edildiğini de sözlerine ekledi.Üreticilerin ortalama yüzde 7'lik bir artış istediği ve bunun, geçen yıl üzerinde mutabık kalınan yüzde 3.5'lik zammın çok üzerinde olduğuna vurgu yapılıyor.Fransa'da gıda enflasyonu, kasım ayının sonlarında yüzde 12'ye gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221118/rapor-fransada-yoksulluk-giderek-artiriyor-1063583878.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

enflasyon, fransa, gıda, fiyat artışı