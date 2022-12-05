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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221205/fransada-supermarketlere-gida-fiyatlarini-artirin-talebi-1064157098.html
Fransa'da süpermarketlere 'Gıda fiyatlarını artırın' talebi
Fransa'da süpermarketlere 'Gıda fiyatlarını artırın' talebi
Fransa Ticaret ve Distribütörler Federasyonu temsilcisi Jacques Creyssel, bu hafta üreticilerin perakendecilerden ürünlerde çift haneli artışlar yapmalarını... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T09:37+0300
2022-12-05T09:37+0300
avrupa'da enerji krizi
enflasyon
fransa
gıda
fiyat artışı
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Avrupa'da enerji krizi nedeniyle tedarik sorunları devam ederken gıdaların marketlerdeki etiket fiyatları da artmayı sürdürüyor.Fransa Ticaret ve Distribütörler Federasyonu temsilcisi Jacques Creyssel, yaptığı açıkamada enflasyon ve 'aşırı yüksek' üretim maliyetleri nedeniyle bu hafta üreticilerin perakendecilerden ürünlerde çift haneli artışlar yapmalarını talep ettiğini belirtti.Creyssel, gıda üreticilerinin bazı ürünlerde yüzde 15 ile 25 arasında fiyat artışı talep ettiğini dile getirdi.Yetkili, makarna ve jambon için yüzde 7, tavuk fileto için yüzde 10, şeker için yüzde 26 ve soda için yüzde 30'a kadar fiyat artışı talep edildiğini de sözlerine ekledi.Üreticilerin ortalama yüzde 7'lik bir artış istediği ve bunun, geçen yıl üzerinde mutabık kalınan yüzde 3.5'lik zammın çok üzerinde olduğuna vurgu yapılıyor.Fransa'da gıda enflasyonu, kasım ayının sonlarında yüzde 12'ye gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221118/rapor-fransada-yoksulluk-giderek-artiriyor-1063583878.html
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enflasyon, fransa, gıda, fiyat artışı
enflasyon, fransa, gıda, fiyat artışı

Fransa'da süpermarketlere 'Gıda fiyatlarını artırın' talebi

09:37 05.12.2022
© İHAMarket, alışveriş, enflasyon
Market, alışveriş, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© İHA
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Fransa Ticaret ve Distribütörler Federasyonu temsilcisi Jacques Creyssel, bu hafta üreticilerin perakendecilerden ürünlerde çift haneli artışlar yapmalarını talep ettiğini, bu yüzden ülkede gıda fiyatlarının önümüzdeki yıldan itibaren önemli ölçüde artabileceğini söyledi.
Avrupa'da enerji krizi nedeniyle tedarik sorunları devam ederken gıdaların marketlerdeki etiket fiyatları da artmayı sürdürüyor.
Fransa Ticaret ve Distribütörler Federasyonu temsilcisi Jacques Creyssel, yaptığı açıkamada enflasyon ve 'aşırı yüksek' üretim maliyetleri nedeniyle bu hafta üreticilerin perakendecilerden ürünlerde çift haneli artışlar yapmalarını talep ettiğini belirtti.
Creyssel, gıda üreticilerinin bazı ürünlerde yüzde 15 ile 25 arasında fiyat artışı talep ettiğini dile getirdi.
Yetkili, makarna ve jambon için yüzde 7, tavuk fileto için yüzde 10, şeker için yüzde 26 ve soda için yüzde 30'a kadar fiyat artışı talep edildiğini de sözlerine ekledi.
Üreticilerin ortalama yüzde 7'lik bir artış istediği ve bunun, geçen yıl üzerinde mutabık kalınan yüzde 3.5'lik zammın çok üzerinde olduğuna vurgu yapılıyor.
Fransa'da gıda enflasyonu, kasım ayının sonlarında yüzde 12'ye gelmişti.
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