https://sputniknews.com.tr/20221205/eski-genelkurmay-baskani-ilker-basbug-universitede-ders-vermeye-basladi-1064213399.html
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, üniversitede ders vermeye başladı
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, üniversitede ders vermeye başladı
MEF Üniversitesi’ndeki yandal programında 'Tarihi Liderler Üzerinde Saha Çalışmaları' adlı derse eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ girdi. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T17:39+0300
2022-12-05T17:39+0300
2022-12-05T17:39+0300
yaşam
ilker başbuğ
üniversite
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Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, üniversitede ders vermeye başladı. MEF Üniversitesi’nde 'liderlik' konulu dersler veren Başbuğ, tarihteki liderin bulunduğu dönemleri, aldıkları kararları ve eylemlerini anlatıyor.
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ilker başbuğ, üniversite
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, üniversitede ders vermeye başladı
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MEF Üniversitesi’ndeki yandal programında 'Tarihi Liderler Üzerinde Saha Çalışmaları' adlı derse eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ girdi.
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, üniversitede ders vermeye başladı.
MEF Üniversitesi’nde 'liderlik' konulu dersler veren Başbuğ, tarihteki liderin bulunduğu dönemleri, aldıkları kararları ve eylemlerini anlatıyor.