Emine Erdoğan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı
© İHA / EMRE BABA - SENAT DESTANOĞLU - YUNUS EMRE AYAZ - YUNUS EMRE ŞEKER-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
© İHA / EMRE BABA - SENAT DESTANOĞLU - YUNUS EMRE AYAZ - YUNUS EMRE ŞEKER-
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Kadınlar Gününü kutladı. Emine Erdoğan, "Kadınların olmadığı bir siyasi ve sosyal yaşamda, toplumsal ilerlemeden söz edilemez" dedi.
Emine Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı elde etmesinin 88'inci yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Kadınların olmadığı bir siyasi ve sosyal yaşamda, toplumsal ilerlemeden söz edilemez. 88 yıl önce seçme ve seçilme hakkına kavuşan Türk kadını, tarihimizde olduğu gibi bugün de destanlar yazmaya devam ediyor. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Kadınların olmadığı bir siyasi ve sosyal yaşamda, toplumsal ilerlemeden söz edilemez.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 5, 2022
88 yıl önce seçme ve seçilme hakkına kavuşan Türk kadını, tarihimizde olduğu gibi bugün de destanlar yazmaya devam ediyor. #5Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun.