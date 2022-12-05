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https://sputniknews.com.tr/20221205/emine-erdogan-5-aralik-dunya-kadin-haklari-gununu-kutladi-1064214307.html
Emine Erdoğan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı
Emine Erdoğan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Kadınlar Gününü kutladı. Emine Erdoğan, "Kadınların olmadığı bir siyasi ve... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T18:17+0300
2022-12-05T18:17+0300
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Emine Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı elde etmesinin 88'inci yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Kadınların olmadığı bir siyasi ve sosyal yaşamda, toplumsal ilerlemeden söz edilemez. 88 yıl önce seçme ve seçilme hakkına kavuşan Türk kadını, tarihimizde olduğu gibi bugün de destanlar yazmaya devam ediyor. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
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emine erdoğan, kadın hakları, twitter
emine erdoğan, kadın hakları, twitter

Emine Erdoğan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı

18:17 05.12.2022
© İHA / EMRE BABA - SENAT DESTANOĞLU - YUNUS EMRE AYAZ - YUNUS EMRE ŞEKER-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© İHA / EMRE BABA - SENAT DESTANOĞLU - YUNUS EMRE AYAZ - YUNUS EMRE ŞEKER-
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Kadınlar Gününü kutladı. Emine Erdoğan, "Kadınların olmadığı bir siyasi ve sosyal yaşamda, toplumsal ilerlemeden söz edilemez" dedi.
Emine Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı elde etmesinin 88'inci yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Kadınların olmadığı bir siyasi ve sosyal yaşamda, toplumsal ilerlemeden söz edilemez. 88 yıl önce seçme ve seçilme hakkına kavuşan Türk kadını, tarihimizde olduğu gibi bugün de destanlar yazmaya devam ediyor. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
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