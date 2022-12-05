https://sputniknews.com.tr/20221205/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064156917.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar yeni haftaya 18.64 seviyesinde, euro ise 19.72 liradan başladı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T09:31+0300
2022-12-05T09:31+0300
2022-12-05T09:31+0300
ekonomi
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euro
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Dolar 18.64 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 19.72 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının gram fiyatı haftaya 1083.38 liradan başladı. Çeyrek altının fiyatı 1728.84 lira olurken, Cumhuriyet altını ise 7 bin 292.84 TL'den alıcı buluyor.Altının ONS fiyatı ise binde 5 yükselerek bin 807 doları aştı.
https://sputniknews.com.tr/20221202/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064078971.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar yeni haftaya 18.64 seviyesinde, euro ise 19.72 liradan başladı.
Dolar 18.64 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 19.72 TL’de yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Altının gram fiyatı haftaya 1083.38 liradan başladı. Çeyrek altının fiyatı 1728.84 lira olurken, Cumhuriyet altını ise 7 bin 292.84 TL'den alıcı buluyor.
Altının ONS fiyatı ise binde 5 yükselerek bin 807 doları aştı.