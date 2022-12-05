https://sputniknews.com.tr/20221205/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064156917.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar yeni haftaya 18.64 seviyesinde, euro ise 19.72 liradan başladı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T09:31+0300

2022-12-05T09:31+0300

2022-12-05T09:31+0300

ekonomi

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Dolar 18.64 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 19.72 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının gram fiyatı haftaya 1083.38 liradan başladı. Çeyrek altının fiyatı 1728.84 lira olurken, Cumhuriyet altını ise 7 bin 292.84 TL'den alıcı buluyor.Altının ONS fiyatı ise binde 5 yükselerek bin 807 doları aştı.

https://sputniknews.com.tr/20221202/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064078971.html

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