Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türk kahvesi' paylaşımı: 'Tüm dünyada güzel dostluklara vesile oluyor'
19:52 05.12.2022 (güncellendi: 20:03 05.12.2022)
© AATürk kahvesi
© AA
Dışişleri Bakanlığı'ndan 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile oluyor" ifadesi kullanıldı. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Yunanca paylaşım yaparak kahvenin İstanbul'a gelişini anlatan bir video yayınladı.
Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk kahvesinin, Türk misafirperverliğinin simgesi, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası’nın parçası olduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Kokusuyla, tadıyla, kırk yıllık hatırıyla en keyifli anların başlangıç noktası olan Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile oluyor. Dünya Türk Kahvesi Günü kutlu olsun!" denildi.
Türk misafirperverliğinin simgesi, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası’nın parçası, kokusuyla,tadıyla, kırk yıllık hatırıyla en keyifli anların başlangıç noktası olan #TürkKahvesi tüm dünyada— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) December 5, 2022
güzel dostluklara vesile oluyor.#DünyaTürkKahvesiGünü kutlu olsun!🇹🇷 pic.twitter.com/qgUO3iIhRB
İletişim Başkanlığı, Dünya Türk Kahvesi Günü'nü Yunanca paylaşımla da kutladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü için Yunanca paylaşım yaptı. Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kadim medeniyetimizin, Anadolu'nun bilgeliğiyle harmanlayıp, gönül cezvesinde pişirerek ve ömür boyu hatırlayacağımızı bilerek, tüm dünyaya sunduğu Türk kahvesinin keyfini yaşıyoruz. Bugün 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nü kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.
Paylaşımda, kahvenin Etiyopya ve Yemen'den 1453 yılında İstanbul'a gelişini anlatan İngilizce altyazılı Yunanca bir video da yer aldı.
Απολαμβάνουμε τον Τουρκικό Καφέ που ο πανάρχαιος πολιτισμός μας προσφέρει σε όλο τον κόσμο, ανακατεύοντας τον με τη σοφία της Ανατολίας και ψήνοντας τον στο μπρίκι της καρδιάς, ξέροντας ότι θα τον θυμόμαστε μια ζωή. Σήμερα 5 Δεκεμβρίου τιμούμε την Παγκόσμια Ημέρα Τουρκικού Καφέ. pic.twitter.com/9DEqDY6FW8— Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) December 5, 2022
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü
Türk kahvesi, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve kabul edildiği tarih olan 5 Aralık, 'Dünya Türk Kahvesi Günü' olarak kutlanmaya başlamıştı.
Büyükelçilere Türk kahvesi hediyesi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla Türkiye'deki tüm ülkelerin büyükelçilerine, Türk kahvesi ve fincan hediye etmişti.
Altun, büyükelçilere gönderdiği mesajda, Türk kahvesinin eşsiz lezzetinin yanında dostluk, misafirperverlik, zarafet ve samimiyetin simgesi olarak Türk kültür hayatında müstesna bir yere sahip olduğunu kaydetmişti.
"Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır" sözünün de Türk kahvesinin bir içecekten çok daha fazlası olduğuna işaret ettiğine dikkati çeken Altun, mesajında, "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü münasebetiyle ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluğun pekişmesini temenni ederim" ifadelerini kullanmıştı.
9 Mayıs, 14:09