Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221205/disisleri-bakanligindan-turk-kahvesi-paylasimi-tum-dunyada-guzel-dostluklara-vesile-oluyor-1064218185.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türk kahvesi' paylaşımı: 'Tüm dünyada güzel dostluklara vesile oluyor'
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türk kahvesi' paylaşımı: 'Tüm dünyada güzel dostluklara vesile oluyor'
Dışişleri Bakanlığı'ndan 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile oluyor" ifadesi... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T19:52+0300
2022-12-05T20:03+0300
türk kahvesi günü
yaşam
dışişleri bakanlığı
kutlama
iletişim başkanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/05/1064217874_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f6e9a90c29db3fbb4a9f4fd2a6d2a2ec.jpg
Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk kahvesinin, Türk misafirperverliğinin simgesi, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası’nın parçası olduğu kaydedildi.Açıklamada, "Kokusuyla, tadıyla, kırk yıllık hatırıyla en keyifli anların başlangıç noktası olan Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile oluyor. Dünya Türk Kahvesi Günü kutlu olsun!" denildi.İletişim Başkanlığı, Dünya Türk Kahvesi Günü'nü Yunanca paylaşımla da kutladıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü için Yunanca paylaşım yaptı. Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kadim medeniyetimizin, Anadolu'nun bilgeliğiyle harmanlayıp, gönül cezvesinde pişirerek ve ömür boyu hatırlayacağımızı bilerek, tüm dünyaya sunduğu Türk kahvesinin keyfini yaşıyoruz. Bugün 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nü kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.Paylaşımda, kahvenin Etiyopya ve Yemen'den 1453 yılında İstanbul'a gelişini anlatan İngilizce altyazılı Yunanca bir video da yer aldı.5 Aralık Dünya Türk Kahvesi GünüTürk kahvesi, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve kabul edildiği tarih olan 5 Aralık, 'Dünya Türk Kahvesi Günü' olarak kutlanmaya başlamıştı.Büyükelçilere Türk kahvesi hediyesiCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla Türkiye'deki tüm ülkelerin büyükelçilerine, Türk kahvesi ve fincan hediye etmişti.Altun, büyükelçilere gönderdiği mesajda, Türk kahvesinin eşsiz lezzetinin yanında dostluk, misafirperverlik, zarafet ve samimiyetin simgesi olarak Türk kültür hayatında müstesna bir yere sahip olduğunu kaydetmişti."Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır" sözünün de Türk kahvesinin bir içecekten çok daha fazlası olduğuna işaret ettiğine dikkati çeken Altun, mesajında, "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü münasebetiyle ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluğun pekişmesini temenni ederim" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220509/turk-kahvesi-guney-korede-menulere-girdi-1056210572.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/05/1064217874_112:0:760:486_1920x0_80_0_0_8fbad536b779c4c1ef7843a73ac62bd0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türk kahvesi günü, dışişleri bakanlığı, kutlama, iletişim başkanlığı
türk kahvesi günü, dışişleri bakanlığı, kutlama, iletişim başkanlığı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türk kahvesi' paylaşımı: 'Tüm dünyada güzel dostluklara vesile oluyor'

19:52 05.12.2022 (güncellendi: 20:03 05.12.2022)
© AATürk kahvesi
Türk kahvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Dışişleri Bakanlığı'ndan 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile oluyor" ifadesi kullanıldı. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Yunanca paylaşım yaparak kahvenin İstanbul'a gelişini anlatan bir video yayınladı.
Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk kahvesinin, Türk misafirperverliğinin simgesi, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası’nın parçası olduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Kokusuyla, tadıyla, kırk yıllık hatırıyla en keyifli anların başlangıç noktası olan Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile oluyor. Dünya Türk Kahvesi Günü kutlu olsun!" denildi.

İletişim Başkanlığı, Dünya Türk Kahvesi Günü'nü Yunanca paylaşımla da kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü için Yunanca paylaşım yaptı. Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kadim medeniyetimizin, Anadolu'nun bilgeliğiyle harmanlayıp, gönül cezvesinde pişirerek ve ömür boyu hatırlayacağımızı bilerek, tüm dünyaya sunduğu Türk kahvesinin keyfini yaşıyoruz. Bugün 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nü kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.
Paylaşımda, kahvenin Etiyopya ve Yemen'den 1453 yılında İstanbul'a gelişini anlatan İngilizce altyazılı Yunanca bir video da yer aldı.

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü

Türk kahvesi, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve kabul edildiği tarih olan 5 Aralık, 'Dünya Türk Kahvesi Günü' olarak kutlanmaya başlamıştı.

Büyükelçilere Türk kahvesi hediyesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla Türkiye'deki tüm ülkelerin büyükelçilerine, Türk kahvesi ve fincan hediye etmişti.
Altun, büyükelçilere gönderdiği mesajda, Türk kahvesinin eşsiz lezzetinin yanında dostluk, misafirperverlik, zarafet ve samimiyetin simgesi olarak Türk kültür hayatında müstesna bir yere sahip olduğunu kaydetmişti.
"Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır" sözünün de Türk kahvesinin bir içecekten çok daha fazlası olduğuna işaret ettiğine dikkati çeken Altun, mesajında, "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü münasebetiyle ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluğun pekişmesini temenni ederim" ifadelerini kullanmıştı.
Türk kahvesi, Güney Kore'de menülere girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
MULTİMEDYA
Türk kahvesi, Güney Kore'de menülere girdi
9 Mayıs, 14:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала