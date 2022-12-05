Dior'dan Mısır piramitleri gölgesinde defile

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Mısır turizm ve iş dünyasını kendisine çekmek için canlandırılmış bir imaj ortaya koymaya çalışırken, başkent Kahire'nin batısında yer alan Gize Nekropolü, son birkaç yıl içerisinde ise aralarında dev pop konserleri ve modern sanat sergileri gibi çok sayıda etkinliği de ağırladı.