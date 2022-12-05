Dior'dan Mısır piramitleri gölgesinde defile
Binlerce yıllık Gize Nekropolü'nde düzenlenen defile için dev piramitler beyaz bir ışıkla aydınlatıldı. 'Semavi' ismi verilen koleksiyon için düzenlenen defile, bu yıl Avrupalı bir moda evi tarafından Antik Mısır eserlerinin tema olarak kullanıldığı ikinci moda etkinliği oldu. Geçtiğimiz Ekim ayında da İtalyan tasarımcı Stefano Ricci yeni koleksiyonunu Luksor'daki Hatşepsut Tapınağı'nda modaseverlerle buluşturmuştu.
Binlerce yıllık Gize Nekropolü'nde düzenlenen defile için dev piramitler beyaz bir ışıkla aydınlatıldı. 'Semavi' ismi verilen koleksiyon için düzenlenen defile, bu yıl Avrupalı bir moda evi tarafından Antik Mısır eserlerinin tema olarak kullanıldığı ikinci moda etkinliği oldu. Geçtiğimiz Ekim ayında da İtalyan tasarımcı Stefano Ricci yeni koleksiyonunu Luksor'daki Hatşepsut Tapınağı'nda modaseverlerle buluşturmuştu.
Mısır turizm ve iş dünyasını kendisine çekmek için canlandırılmış bir imaj ortaya koymaya çalışırken, başkent Kahire'nin batısında yer alan Gize Nekropolü, son birkaç yıl içerisinde ise aralarında dev pop konserleri ve modern sanat sergileri gibi çok sayıda etkinliği de ağırladı.
Mısır turizm ve iş dünyasını kendisine çekmek için canlandırılmış bir imaj ortaya koymaya çalışırken, başkent Kahire'nin batısında yer alan Gize Nekropolü, son birkaç yıl içerisinde ise aralarında dev pop konserleri ve modern sanat sergileri gibi çok sayıda etkinliği de ağırladı.
Medya girişimcisi Amy Mowafi, Dior defilesi gibi etkinliklerin Mısır'ı 'sanatçıların '7 bin yıllık ilhamdan yararlandığı, yaratıcılığın ve tasarımın yeni merkezi' kılabileceğini kaydetti. Dior CEO'su Pietro Beccari, piramitleri 'işe yaramaz bir arka plandan' çok daha fazlası olarak seçtiklerini vurgulayarak, 'Semavi' adlı koleksiyon için Mısır astrolojisinden yararlandıklarını belirtti.
Medya girişimcisi Amy Mowafi, Dior defilesi gibi etkinliklerin Mısır'ı 'sanatçıların '7 bin yıllık ilhamdan yararlandığı, yaratıcılığın ve tasarımın yeni merkezi' kılabileceğini kaydetti. Dior CEO'su Pietro Beccari, piramitleri 'işe yaramaz bir arka plandan' çok daha fazlası olarak seçtiklerini vurgulayarak, 'Semavi' adlı koleksiyon için Mısır astrolojisinden yararlandıklarını belirtti.
Ünlü müzik grupları Maroon 5 ve Black Eyed Peas de daha önce Gize Nekropolü'nde konser vermişti.
Ünlü müzik grupları Maroon 5 ve Black Eyed Peas de daha önce Gize Nekropolü'nde konser vermişti.
Özellikle 1950 ve 1970'li yıllarda en parlak dönemini yaşayan ve dünyaca ünlü popüler şarkıcılar ve film yıldızlarıyla Arap dünyasında uzun süredir kültürel bir güç merkezi olan Mısır, bir kez daha küresel ilgiyi çekmek için eski mirasına gözünü dikti.
Özellikle 1950 ve 1970'li yıllarda en parlak dönemini yaşayan ve dünyaca ünlü popüler şarkıcılar ve film yıldızlarıyla Arap dünyasında uzun süredir kültürel bir güç merkezi olan Mısır, bir kez daha küresel ilgiyi çekmek için eski mirasına gözünü dikti.
Kahire'nin yeni kültür vizyonunun en büyük işaretçisi, geçtiğimiz yıl 22 firavunun Altın Geçidi adındaki törenle Ulusal Mısır Medeniyeti Müzesi'ne taşınması olmuştu.
Kahire'nin yeni kültür vizyonunun en büyük işaretçisi, geçtiğimiz yıl 22 firavunun Altın Geçidi adındaki törenle Ulusal Mısır Medeniyeti Müzesi'ne taşınması olmuştu.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin turizmi canlandırma hedefiyle gerçekleştirdiği görkemli geçit töreni canlı yayınlanmış ve tüm dünyadan ilgi toplamıştı.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin turizmi canlandırma hedefiyle gerçekleştirdiği görkemli geçit töreni canlı yayınlanmış ve tüm dünyadan ilgi toplamıştı.