https://sputniknews.com.tr/20221205/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-enflasyon-orani-tek-hanelere-dusurulecektir-1064170238.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enflasyon oranı tek hanelere düşürülecektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enflasyon oranı tek hanelere düşürülecektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Liralaşma stratejisi çerçevesinde hane halkı ve firma bilançolarında Türk lirası payının artarak para ikamesinin ortadan... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T14:24+0300

2022-12-05T14:24+0300

2022-12-05T14:24+0300

politika

türkiye

tbmm

fuat oktay

bütçe

enflasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/05/1064170074_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_ae95348c8bb77a5cdb26c3f14d593afb.jpg

Oktay, TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunuş konuşmasını yaptı.Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi ile 2023-2028 yılları arasında üretilmesi planlanan 500 bin sosyal konut, 1 milyon konutluk arsa ve 50 bin iş yeri kampanyasını başlattıklarını anımsatan Oktay, sosyal destek miktarlarını yükseltip yaygınlaştırarak ihtiyaç sahibi tüm vatandaşları, "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla kucakladıklarını söyledi.Temel hak ve hürriyetleri bu dönemde de güçlendirdiklerini, kadınlar için pozitif ayrımcılık ilkesini benimsediklerini, Türkiye'yi turizmde zirveye taşıma hedefine bir adım daha yaklaştıklarını dile getiren Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda Türkiye'yi yükseltmeye devam edeceklerini belirtti. Fuat Oktay, "Büyük Türkiye idealini gerçekleştirmek için iddia sahibi olmanız ve bunu gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmanız gerekir. Biz hem bu iddiaya, hem bu tecrübeye sahibiz." diye konuştu.Salgın süreciyle birlikte küresel tedarik zincirlerindeki değişim ve oluşan yeni eğilimlere karşı her ülkenin kendine özgü politikalar geliştirdiğini anlatan Oktay, değişen koşullar altında yerli ve milli üretimi öncelediklerini, Türkiye'yi güçlü bir üretim ekonomisi haline getirecek tedbirleri aldıklarını ifade etti.Finansal istikrarı güçlendirecek politikaları da hayata geçirdiklerini söyleyen Oktay, şunları kaydetti:'İhracatçılara ve turizmcilere 150 milyar lira kredi verildi'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek yasal kaynak tutarını 50 milyar liradan 100 milyar liraya çıkardıklarını, ihracatçılara ve turizmcilere 150 milyar liraya ulaşan uygun maliyetli ve uzun vadeli kredi imkanı verildiğini vurguladı.2023 yılında Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında 5 kefalet paketinin yürürlükte olmasının öngörüldüğünü aktaran Oktay, işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için sistemi aktif şekilde kullanmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.Üretimi ve istihdamı teşvik edecek, ihracatı artıracak ve katma değerli yatırımların önünü açacak kredilerin, enflasyonist baskı oluşturmayacak şekilde, reel sektöre yönlendirilmesini sağladıklarını anımsatan Oktay, "KOBİ, esnaf ve tarım kredileri gibi krediye erişim imkanı nispeten sınırlı olan kesimlerin, finansman maliyetlerini azaltıcı ve uzun vadeli imkanlara kavuşarak faaliyetlerini sürdürülebilir bir yapıda devam ettirmelerini amaçlıyoruz." sözlerini sarf etti.Bu yıl gerçekleşen 1,8 trilyon liralık ticari kredi artışının yüzde 35'inin imalat sanayisinden, yüzde 19'unun ise toptan-perakende ticaret sektörlerinden kaynaklandığına işaret eden Oktay, ihracat kredilerinin yıl sonuna göre yüzde 98'lik artışla ticari kredilerin genel büyümesinin oldukça üzerinde performans gösterdiğini aktardı.Oktay, TL cinsi yatırım ve ihracat kredilerinde de olumlu gelişmeler görüldüğünü, bu kredilerin toplam TL ticari kredilerindeki payının 2022 yılında yüzde 10'dan yüzde 19'a yükseldiğini anlattı.Küresel ekonomideki yavaşlama eğilimi sorunlarına da değinen Oktay, şöyle devam etti:'Türkiye'yi hedeflerine en sağlıklı şekilde ulaştırmayı amaçlıyoruz'Fuat Oktay, Türkiye'yi 2023-2025 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program ile hedeflerine en sağlıklı şekilde ulaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu kapsamda temel hedeflerimiz; ihracatın öncelendiği, üretim kapasitesinin ve yatırımların artarak sürdürüldüğü, istihdamı destekleyici, rekabetçilik ve verimlilik odaklı ekonomimizin temelini daha da kuvvetlendirmektir." dedi.İşsizlik oranının kademeli olarak gerileyerek 2025 yılında yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini söyleyen Oktay, "Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yatırım-istihdam, üretim-ihracat hedefleri doğrultusunda reel sektöre uygun finansman sağlanması yoluyla üretim gücümüzü koruyacak, arz yeterliliği ve cari dengede kalıcı iyileşmeyi sağlayacağız. Liralaşma stratejisi çerçevesinde hane halkı ve firma bilançolarında Türk lirası payının artarak para ikamesinin ortadan kalkması, fiyatlama davranışlarının normalleşmesi ve güçlü kurumsal yapıyla birlikte enflasyon beklentileri iyileşecek, dönem sonunda enflasyon oranı tek hanelere düşürülecektir." ifadesini kullandı.Program döneminde, cari işlemler açığının kademeli bir şekilde azaltılmasını hedeflediklerini aktaran Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:Sayıştay raporlarında eleştirilen konuların kamu idarelerince yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda hem Strateji ve Bütçe Başkanlığında hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Oktay, "Bu birimlerimizce her bir Sayıştay bulgusu üzerinde gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Eleştiri konusu bulguların yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hem personel eğitim çalışmaları hem de ön mali kontrolü sağlamaya yönelik bilişim sistemleri oluşturulması çalışmaları devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, tbmm, fuat oktay, bütçe, enflasyon