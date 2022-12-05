https://sputniknews.com.tr/20221205/cocuga-yonelik-cinsel-istismarin-faili-polisle-girdigi-catismada-hayatini-kaybetti-1064162542.html

Çocuğa yönelik cinsel istismarın faili polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetti

Çocuğa yönelik cinsel istismarın faili polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetti

Uşak'ta iki cinsel saldırı olayının faili olarak aranan ve 'teslim ol' çağrısına uymayarak polise pompalı tüfekle ateş açan 39 yaşındaki şüpheli Hasan Toğay... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T11:50+0300

2022-12-05T11:50+0300

2022-12-05T11:50+0300

yaşam

cinsel

cinsel istismar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/05/1064162773_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_b57b7766ab376a5fe2b77945c0201260.jpg

"Çocuğun cinsel istismarı" suçundan sabıkası bulunduğu belirtilen Hasan Toğay'ın, 27 Eylül'de kentte gerçekleştirilen cinsel saldırı ve yağma olayının şüphelisi olarak gözaltına alındığı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "cinsel saldırı", "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "konut dokunulmazlığı ihlali" suçlarından yakalama kararı bulunan Hasan Toğay'ın (39), Aybey Mahallesi'ndeki Merdivenli Sokak'ta olduğunu tespit etti.AA ve İHA'da yer alan habere göre polislerin "teslim ol" ihtarına uymayan şüpheli, elindeki pompalı tüfekle ateş açarak yaya olarak kaçmaya başladı. Toğay, Aybey Mahallesi'ndeki İkinci Yenicami Sokak'ta çalılıkların arasına saklanarak kendisini takip eden polis ekiplerine ateş etti.Burada çıkan çatışmada Hasan Toğay vuruldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Toğay'ın hayatını kaybettiği belirlendi."Çocuğun cinsel istismarı" suçundan sabıkası bulunduğu belirtilen Toğay'ın, 27 Eylül'de kentte gerçekleştirilen cinsel saldırı ve yağma olayının şüphelisi olarak gözaltına alındığı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.Cinsel istismarda bulunduAlınan DNA örnekleri incelemesi sonucu şüphelinin bu olayın yanı sıra 2008 yılında işlenen başka bir cinsel saldırı olayının da faili olduğunun tespit edildiği ve geçen hafta, iki suçtan dolayı hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.Öğrencilerin kaldığı eve zorla girmişAybey Mahallesi'ndeki evde yaşayan üniversite öğrencilerinin, dün sabaha karşı evlerine kar maskeli ve pompalı tüfekle bir kişinin girdiğini, kendilerini tehdit ederek gece saatlerine kadar evde kaldığını ve sonra buradan ayrıldığını belirterek, polise başvurdukları öğrenildi.Yapılan araştırmada bu olayın da failinin Hasan Toğay olduğunun tespit edildiği ve hakkında bir yakalama kararının da bu suçtan dolayı çıkarıldığı kaydedildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cinsel, cinsel istismar