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YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20221205/chp-kulislerinde-neler-konusuluyor-1064237948.html
CHP kulislerinde neler konuşuluyor?
CHP kulislerinde neler konuşuluyor?
Hafta sonu açıklanan vizon belgesinin ardından, siyasetin spot ışıkları yine CHP'ye çevrildi. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
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CHP kulislerinde neler konuşuluyor?
CHP kulislerinde neler konuşuluyor?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 2023 için vizyon belgesini açıkladı. Peki, CHP kulislerinde neler konuşuluyor? Önümüzdeki dönemde parti hangi adımları atacak?Enver Aysever, gündemdeki konuları dinleyicileriyle birlikte değerlendirdi.
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Enver Aysever
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radyo, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), аудио
radyo, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), аудио

CHP kulislerinde neler konuşuluyor?

12:00 05.12.2022 (güncellendi: 12:11 06.12.2022)
YOLCU YOLUNDA GEREK
CHP kulislerinde neler konuşuluyor?
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Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
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Hafta sonu açıklanan vizon belgesinin ardından, siyasetin spot ışıkları yine CHP'ye çevrildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 2023 için vizyon belgesini açıkladı.
Peki, CHP kulislerinde neler konuşuluyor? Önümüzdeki dönemde parti hangi adımları atacak?
Enver Aysever, gündemdeki konuları dinleyicileriyle birlikte değerlendirdi.
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