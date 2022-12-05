https://sputniknews.com.tr/20221205/chp-kulislerinde-neler-konusuluyor-1064237948.html
CHP kulislerinde neler konuşuluyor?
CHP kulislerinde neler konuşuluyor?
Hafta sonu açıklanan vizon belgesinin ardından, siyasetin spot ışıkları yine CHP'ye çevrildi. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T12:00+0300
2022-12-05T12:00+0300
2022-12-06T12:11+0300
yolcu yolunda gerek
radyo
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP kulislerinde neler konuşuluyor?
CHP kulislerinde neler konuşuluyor?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 2023 için vizyon belgesini açıkladı. Peki, CHP kulislerinde neler konuşuluyor? Önümüzdeki dönemde parti hangi adımları atacak?Enver Aysever, gündemdeki konuları dinleyicileriyle birlikte değerlendirdi.
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Enver Aysever
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Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
radyo, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), аудио
radyo, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), аудио
CHP kulislerinde neler konuşuluyor?
12:00 05.12.2022 (güncellendi: 12:11 06.12.2022) Abone ol
Hafta sonu açıklanan vizon belgesinin ardından, siyasetin spot ışıkları yine CHP'ye çevrildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 2023 için vizyon belgesini açıkladı.
Peki, CHP kulislerinde neler konuşuluyor? Önümüzdeki dönemde parti hangi adımları atacak?
Enver Aysever, gündemdeki konuları dinleyicileriyle birlikte değerlendirdi.