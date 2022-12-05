https://sputniknews.com.tr/20221205/brics-ve-olasi-yeni-uyeleri-1064169747.html
BRICS ve olası yeni üyeleri
BRICS ve olası yeni üyeleri
Batı’da krizin derinleştiği bir dönemde BRICS çok kutuplu dünyanın inşasında öncü bir ittifak olarak genişliyor. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T14:22+0300
2022-12-05T14:22+0300
2022-12-05T14:23+0300
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2022'de birkaç ülke BRICS'e üyelik başvurusunda bulundu. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle anılan BRICS İttifakı, dünya nüfusunun yüzde 41’ini ve GSYİH’sının yüzde 24'ünü oluşturuyor. Yalnızca bir liderler platformu değil, aynı zamanda kurumsal bir ittifak yapısı olan BRICS ile ilgili bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, brics, ekonomi, инфографика
infografik, brics, ekonomi, инфографика
BRICS ve olası yeni üyeleri
14:22 05.12.2022 (güncellendi: 14:23 05.12.2022) Abone ol
Batı’da krizin derinleştiği bir dönemde BRICS çok kutuplu dünyanın inşasında öncü bir ittifak olarak genişliyor.
2022'de birkaç ülke BRICS'e üyelik başvurusunda bulundu.
Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle anılan BRICS İttifakı, dünya nüfusunun yüzde 41’ini ve GSYİH’sının yüzde 24'ünü oluşturuyor.
Yalnızca bir liderler platformu değil, aynı zamanda kurumsal bir ittifak yapısı olan BRICS ile ilgili bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.