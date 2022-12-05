https://sputniknews.com.tr/20221205/brics-ve-olasi-yeni-uyeleri-1064169747.html

BRICS ve olası yeni üyeleri

BRICS ve olası yeni üyeleri

Batı’da krizin derinleştiği bir dönemde BRICS çok kutuplu dünyanın inşasında öncü bir ittifak olarak genişliyor. 05.12.2022, Sputnik Türkiye

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2022'de birkaç ülke BRICS'e üyelik başvurusunda bulundu. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle anılan BRICS İttifakı, dünya nüfusunun yüzde 41’ini ve GSYİH’sının yüzde 24'ünü oluşturuyor. Yalnızca bir liderler platformu değil, aynı zamanda kurumsal bir ittifak yapısı olan BRICS ile ilgili bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.

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