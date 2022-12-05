https://sputniknews.com.tr/20221205/birbirlerini-bicaklamaya-calisan-ogretmenler-gorevden-uzaklastirildi-1064213642.html
Birbirlerini bıçaklamaya çalışan öğretmenler görevden uzaklaştırıldı
Birbirlerini bıçaklamaya çalışan öğretmenler görevden uzaklaştırıldı
Erzurum Palandöken’de bir okulda iki öğretmen bıçakla kavga etti. Kavgada yaralanan olmadığı öğrenilirken öğretmenler görevden uzaklaştırıldı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T17:49+0300
2022-12-05T17:49+0300
2022-12-05T17:49+0300
yaşam
öğretmen
milli eğitim bakanlığı
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Yunus Emre Mahallesi’ndeki bir ortaokulda 1 Aralık’ta Türkçe öğretmeni A.Ç ile sosyal bilgiler öğretmeni F.T arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Öğretmenlerin araya girmesiyle sona eren kavgada yaralanan olmadı. İhbar üzerine okula polis ekipleri yönlendirildi. Emniyette ifadeleri alınan iki öğretmen, Palandöken Kaymakamlığınca görevden uzaklaştırıldı.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
öğretmen, milli eğitim bakanlığı
öğretmen, milli eğitim bakanlığı
Birbirlerini bıçaklamaya çalışan öğretmenler görevden uzaklaştırıldı
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Erzurum Palandöken’de bir okulda iki öğretmen bıçakla kavga etti. Kavgada yaralanan olmadığı öğrenilirken öğretmenler görevden uzaklaştırıldı.
Yunus Emre Mahallesi’ndeki bir ortaokulda 1 Aralık’ta Türkçe öğretmeni A.Ç ile sosyal bilgiler öğretmeni F.T arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Öğretmenlerin araya girmesiyle sona eren kavgada yaralanan olmadı.
İhbar üzerine okula polis ekipleri yönlendirildi. Emniyette ifadeleri alınan iki öğretmen, Palandöken Kaymakamlığınca görevden uzaklaştırıldı.