https://sputniknews.com.tr/20221205/birbirlerini-bicaklamaya-calisan-ogretmenler-gorevden-uzaklastirildi-1064213642.html

Birbirlerini bıçaklamaya çalışan öğretmenler görevden uzaklaştırıldı

Birbirlerini bıçaklamaya çalışan öğretmenler görevden uzaklaştırıldı

Erzurum Palandöken’de bir okulda iki öğretmen bıçakla kavga etti. Kavgada yaralanan olmadığı öğrenilirken öğretmenler görevden uzaklaştırıldı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T17:49+0300

2022-12-05T17:49+0300

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yaşam

öğretmen

milli eğitim bakanlığı

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Yunus Emre Mahallesi’ndeki bir ortaokulda 1 Aralık’ta Türkçe öğretmeni A.Ç ile sosyal bilgiler öğretmeni F.T arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Öğretmenlerin araya girmesiyle sona eren kavgada yaralanan olmadı. İhbar üzerine okula polis ekipleri yönlendirildi. Emniyette ifadeleri alınan iki öğretmen, Palandöken Kaymakamlığınca görevden uzaklaştırıldı.

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2022

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Sputnik Türkiye

öğretmen, milli eğitim bakanlığı