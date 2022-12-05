https://sputniknews.com.tr/20221205/bir-icki-grubuna-daha-zam-geldi-1064211611.html
Bir içki grubuna daha zam geldi
Bir içki grubuna daha zam geldi
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir içki grubuna daha zam geldiğini duyurdu. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T16:57+0300
2022-12-05T16:57+0300
2022-12-05T16:57+0300
yaşam
içki
alkollü içki
zam
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Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ithal biraya yüzde 10 zam yapıldığını duyurdu.Aybaş Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İthal bira çeşitlerine yüzde 10 zam geldi" ifadelerini kullandı.
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içki, alkollü içki, zam
Bir içki grubuna daha zam geldi
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Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir içki grubuna daha zam geldiğini duyurdu.
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ithal biraya yüzde 10 zam yapıldığını duyurdu.
Aybaş Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İthal bira çeşitlerine yüzde 10 zam geldi" ifadelerini kullandı.