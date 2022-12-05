https://sputniknews.com.tr/20221205/bilgin-gecmiste-turkiyenin-her-alanda-dunya-capinda-yetismis-rekabet-edebilecek-insan-gucu-yoktu--1064223044.html

Bilgin: Geçmişte Türkiye'nin her alanda dünya çapında yetişmiş, rekabet edebilecek insan gücü yoktu

Bilgin: Geçmişte Türkiye'nin her alanda dünya çapında yetişmiş, rekabet edebilecek insan gücü yoktu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Geçmişte Türkiye'nin her alanda dünya çapında yetişmiş, rekabet edebilecek insan gücü yoktu. Bugün çok şükür Türkiye... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T22:27+0300

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vedat bilgin

tisk

enflasyon

ekonomi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK'in 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bir işveren kuruluşunun 60 yıla adım atmasının fevkalade önemli olduğunu söyledi.Türkiye'nin sanayileşme tarihi göz önünde bulundurulduğunda 60 yılın daha anlamlı hale geldiğini ifade eden Bilgin, şöyle konuştu:'Üretim gücümüzle, bilgimizle ayakta duracağız'İş adamlarının Türkiye'nin ortak geleceğini kendilerine dava edinmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Bilgin, şunları söyledi:Bakan Bilgin, Türkiye'nin dünyada yaşanan ekonomik zorluklara rağmen salgın sürecinden en güçlü çıkan ülkelerinden biri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:'şçi-işveren ayrımını reddediyoruz'TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da konfederasyonlarının 60 yıldır işlemelerin ortak sesi olarak ulusal ve uluslararası platformlarda Türk işverenlerini gururla temsil ettiğini söyledi.TİSK ekosisteminde ülke ekonomisine yön veren, istihdama katkı veren 21 üye işveren sendikası olduğunu belirten Akkol, son üç yılda yaptıkları icraatları anlattı.Her türlü ayrıma karşı olan bir organizasyon olduklarını ifade eden Akkol, şöyle konuştu:Ülkeye, Türk işverenine, Türk işçisine ve dünyaya örnek olacak uygulamalar kazandırmaya devam edeceklerini vurgulayan Akkol, "Türkiye'nin ilk 100 yılına nasıl katkı sağladıysak, yeni yüzyılında daha da fazlasını yapmak için buradayız. Tıpkı bu zamana kadar yaptığımız gibi bundan sonra da her gün yarını üretmeye devam edeceğiz" dedi.

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vedat bilgin, tisk, enflasyon